房市／桃園市最熱門路段　就在青埔這條路

金融聯徵中心統計，桃園市青埔高鐵特區青商路是今年第2季的熱門路段共143件申貸件數，平均授信額度841萬，若以貸款7成回推，購屋總價約為1200萬。青商路不在桃園高鐵站前第一排，步行路程約10分鐘，但因是區域中少見的純住宅區域，也規劃2-3房房型為主，因此吸引仰賴高鐵通勤的首購族以「距離換取房價」到此購屋。
財經中心/綜合報導
2021-09-14 08:00:00
信義房屋青埔A19店店長黃范銘表示，青商路距離桃園高鐵站、機捷A18站約900公尺，該路段多為屋齡5年內的房屋，近期有部分新建案陸續交屋，是影響申貸件數的原因之一。
黃范銘認為，青商路吸引自住客原因在於，有別於高鐵站前周圍多是住商混和居住型態，青商路為A18站區域中少見的純住宅路段，並有零散的透天厝與透天建地，因為道路寬度僅15公尺，因此與高鐵站前主要幹道領航南路40公尺相比，較少店面，居住環境單純生活機能也待發展，目前周邊僅有2間超商，隨著入住率增加，生活機能可望逐步提升。
而青商路的社區大樓也以2-3房的小坪數房型為主，總價帶符合小資族購屋預算，黃范銘說明，青商路的1200萬左右的總價，吸引仰賴高鐵通勤的首購族，願意以多走10分鐘路程來換取親民房價，今年以來青商路房價行情落在3字頭至4字頭之間，視建商品牌與社區評價有所不同，大多建商品牌單價為30-38萬之間，指標建商每坪單價為38-40萬。