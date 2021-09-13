小心桃花不開！「臥室風水」7禁忌曝　犯了易錯過好對象

臥室是每天休息的地方，每人每天至少都會有六到八小時待在臥室，如果臥室的風水不佳，就會阻礙桃花接近，自然也得不到好的緣份。對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了7大「臥室風水」禁忌，趕快檢視一下自己跟朋友閨蜜的臥房，有沒有下列7種常見的情況吧！





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了7大「臥室風水」禁忌，小心犯了易錯過好對象。（示意圖／取自unsplash）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了7大「臥室風水」禁忌，小心犯了易錯過好對象。（示意圖／取自unsplash）

一、臥房室內擺設魚缸或植物。

家中若有女兒未出嫁，可在2021桃花位：正南方或女孩的睡房擺設鮮花招來春暖花開的氣息，但不可以擺盆栽、魚缸，植物晚上釋放二氧化碳，魚缸也會導致房間潮濕、雜音，這兩樣擺在睡房，易導致人氣不足，胡思亂想。





二、床上堆滿了雜物、衣服、書籍。





單身者的房間就是你最大的桃花屋，除了你自己睡的部分，床的另一邊就是要預留給未來另一半的桃花位，如果床上雜物太多就代表你沒有缺桃花，抑或是你讓桃花無處安放，這樣會容易錯過好對象喔。





三、床背無靠。





女生臥室的床，如果沒有靠牆壁就等於沒有依靠，容易讓住這間房的女生嫁不出去，除了睡覺時沒有安全感之外，也很難找到一個可靠、有肩膀的對象。建議床頭一定要靠牆，不然就是要加裝床頭板遮擋。





四、臥房擺斜鏡。





房間內別擺歪斜的鏡子，容易導致思緒混亂、頭暈，進而做下錯誤的決定，錯過難得好桃花。





五、睡在廁所、廚房改成的臥房。





有些人因為家中臥房不夠，或是出租房為了多隔房間出租，把多出來的廁所、廚房改成為臥室，雖然經改建但管道經過，晦氣依然多，容易導致難以嫁娶，甚至是影響精神狀況。





六、別睡地下室或暗房。





室內太過潮濕，不僅對於環境衛生不利，也會跟著影響人體健康，如果住在長期沒有陽光照射的房間，也很容易使居住者變得比較孤僻，內心也比較抑鬱，整個人精神狀況不佳，心情無法開闊。這樣一來朋友圈會越來越小，甚至變得不喜交友，導致情路難開喔。





七、房間內櫥櫃過高、物品過多。





臥房過高的擺設，會成為莫名的心理壓力，進而壓制桃花。請記住，女生的梳妝台就是桃花位，在這個位置上如果有不利桃花的狀態，如放置帶刺植物、雜亂、積灰塵，就會直接壓制愛情運勢。（編輯：郭佩蓉）





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