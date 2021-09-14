房市／台中蛋白區老透天逾千萬　這類人埋單

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進一步查詢實價登錄，太平區今年上半年屋齡超過30年的透天物件交易量，共有202筆，其中，有45%的總價超過千萬元；反觀去年同期214筆交易紀錄中，總價超過千萬者只占31%。至於北屯區，今年上半年屋齡30年以上透天物件交易則有153筆，更是高達64%總價都超過千萬，且已連續2年，千萬以上的老透天交易占比都在6成以上。
信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆表示，以北太平透天行情來看，若地點及屋況條件不錯，且地坪在20坪以上的透天，「1000萬是基本款」，若要選擇千萬以內的物件，除非是坐落在無尾巷弄，或是有風水抗性、地點比較偏僻、屋況較差等狀況才有機會，更不用說距離市中心更近的北屯區，價格一定是更高。
雖然如此，陳昱帆表示，若回歸產品需求及總價的角度來看，千萬元的中古透天仍有其穩定需求，尤其以兩類人為主。第一類是年齡層中壯年以上的買方，由於習慣透天的居住型態，或家中人口較多，有空間使用需求，考量北屯、太平的中古透天價格仍較市區如北區、東區等地親民，出手意願積極。
其次，由於台中市蛋白區的大樓房價漲勢也高，屋齡較新的3房含車位目前總價約落在1200至1300萬，與透天總價差距有縮小的趨勢，而以雙薪的首購家庭來看，假設兩人月收入合計在7至10萬之間，大約可負擔1100萬的房子，若有長輩的支持，仍能負擔空間較大、土地持分更多的透天物件。