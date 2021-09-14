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房市／台中蛋白區老透天逾千萬　這類人埋單

▲太平區無論新透天或中古透天，總價動輒千萬以上已越來越常見。（圖／NOWnews資料照片）
▲太平區無論新透天或中古透天，總價動輒千萬以上已越來越常見。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-14 18:30:00

網友分享，近期鎖定台中市蛋白區的北屯、太平兩區透天產品，發現不只新透天價格高貴，就連屋齡偏高的中古屋動輒也都是千萬起跳，部分甚至高達2000萬。但業者指出，蛋白區大樓產品房價也越來越高，雖然中古透天也有漲勢，但以總價考量，仍能吸引中壯年等買方目光。

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一名網友PO文表示，自己有意搬到台中居住，鎖定透天物件，沒想到北屯、太坪的新透天幾乎都要2500萬以上，地點稍好、地坪稍大更是直接破3000萬，不得已轉而考慮中古透天，沒想到，許多屋齡偏高的中古透天，近年漲幅驚人，開價竟然動輒在1000甚至2000萬以上。

進一步查詢實價登錄，太平區今年上半年屋齡超過30年的透天物件交易量，共有202筆，其中，有45%的總價超過千萬元；反觀去年同期214筆交易紀錄中，總價超過千萬者只占31%。至於北屯區，今年上半年屋齡30年以上透天物件交易則有153筆，更是高達64%總價都超過千萬，且已連續2年，千萬以上的老透天交易占比都在6成以上。

信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆表示，以北太平透天行情來看，若地點及屋況條件不錯，且地坪在20坪以上的透天，「1000萬是基本款」，若要選擇千萬以內的物件，除非是坐落在無尾巷弄，或是有風水抗性、地點比較偏僻、屋況較差等狀況才有機會，更不用說距離市中心更近的北屯區，價格一定是更高。

雖然如此，陳昱帆表示，若回歸產品需求及總價的角度來看，千萬元的中古透天仍有其穩定需求，尤其以兩類人為主。第一類是年齡層中壯年以上的買方，由於習慣透天的居住型態，或家中人口較多，有空間使用需求，考量北屯、太平的中古透天價格仍較市區如北區、東區等地親民，出手意願積極。

其次，由於台中市蛋白區的大樓房價漲勢也高，屋齡較新的3房含車位目前總價約落在1200至1300萬，與透天總價差距有縮小的趨勢，而以雙薪的首購家庭來看，假設兩人月收入合計在7至10萬之間，大約可負擔1100萬的房子，若有長輩的支持，仍能負擔空間較大、土地持分更多的透天物件。

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