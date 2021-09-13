搭飛機千萬別做！空姐曝乘客「這行為」最討厭：麻煩改進
出國搭乘飛機時，不僅會有空服員照顧旅客的種種需求，航空公司一般也會提供餐點，咖啡、飲料等供旅客於旅途中享用。不過，就有空服員列出，她們不希望乘客在飛機上做的事，同時也呼籲「若乘客有不滿的情緒，不要發洩在空服員身上，她們只是努力工作的員工」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 16:42:53｜2021-09-13 17:15:54
根據《Insider》報導，國外一名擁有5年資歷的空服員卡蘿琳（Caroline Mercedes）受訪時，列出她和同事最不希望乘客在飛機上做的事，包含「脫鞋到處走動、在登機口忽視她們、戴著耳機和她們講話、把音樂或影片音量開得很大聲、供餐時叫醒隔壁的乘客、一起飛或降落前就跑去上廁所、對於『戴口罩』討價還價」。
卡蘿琳透露，其中最讓空服員討厭的行為就是「為了引起注意，而用手指戳她們」，建議可以乘客改用呼喚、呼叫鈴、舉手等，且不要有肢體碰觸。她也表示，盡量不要和空服員要毯子，因為她們通常沒有這些額外的物件能提供乘客，「如果搭機時能自備額外衣物、或採取多層次穿衣法會比較實在」。
卡蘿琳提到，若手邊有垃圾想丟，先別急著按呼叫鈴或呼叫空服員，因為她們當下可能沒有戴手套，或攜帶垃圾袋，可以先把座椅的嘔吐袋當作個人垃圾袋，等到下飛機時再綁好交給空服員。
此外，卡蘿琳呼籲有帶小孩的乘客，一定要照顧好自己的孩子，別把她們當成保母，「若乘客有不滿的情緒，不要發洩在空服員身上」。她也不禁感嘆，空服員都只是努力完成工作的員工，雖然會盡力滿足乘客需求，但很多時候沒辦法無限上綱，「空服員也是人，今年對每個人來說都很困難，我們也是」。（編輯：許智超）