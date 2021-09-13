寵物美容師替狗狗洗澡　竟意外變成室內下雪場！

不用到夏天也能體驗下雪的樂趣！國外一名網友日前分享一段影片，日前幫一隻雪橇犬吹毛時，狗狗的毛量實在太多，牠一吹風身上的廢毛四處紛飛，網友身上與頭髮都沾滿狗毛，網友看了全都笑噴表示：「室內下雪了！」。
文/寵毛網
2021-09-13 20:00:00
Adeline Mahieu阿德琳本身是一名寵物美容師，當天她正在替一隻有皮膚病的阿拉斯加雪橇犬洗澡，由於牠的毛非常豐厚，阿德琳必須使用的寵物穿用吹毛機替牠吹乾，只是沒想到當她一邊吹時，狗狗的廢毛開始滿天亂飛，不僅黏在阿德琳黑色的的衣服上，連頭髮上也都是狗毛，看起來就像是她站在大雪紛飛的雪地裡沾附著白雪一樣，並且還伴隨狗狗嗚嗚叫，讓她相當無奈！ 阿德琳將影片在分享影音平台短短不到一個月就已累積超過420萬人次觀看，許多人都紛紛笑說：「還以為室內在下雪」、「太誇張了這個毛量」、「光看就覺得想打噴嚏」、「可能要搭配吸塵器一起使用」、「有一點像在製作棉花糖」、「應該要加上口罩及蚊帳」、「這根本就是大風雪等級了」這邊提醒一下如果要幫毛小孩洗澡吹毛，可以先多多梳一下廢毛再進行，就可以稍微減少類似的情況發生，現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）