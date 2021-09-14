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岸內糖廠影視基地核心開發區域佔地約10公頃，以時代場景為基地的主要特色，也是近年國內首座永久型的時代片場，目前已完成的首座時代場景「清代漢人市街」約1公頃，第2座時代場景以及糖廠舊建築修復等工程則仍在進行中。
考量防疫政策、參觀品質並兼顧遊客安全的條件下，有限度開放以20人小團制提供線上預約參觀，不開放散客自由參觀。這也將是岸內糖廠影視基地首度面世，因基地鄰近百年鹽水古鎮，非常適合喜愛懷舊的旅客來趟探索之旅。
參觀單位：開放旅行社、學校、社團法人、里辦公處等單位，以團體形式於參觀日前10日提出申請。
開放期間：9月17日至10月31日 每週五、六、日及國定假日
可預約時段：09:30-10:30、11:00-12:00、14:00-15:00、15:30-16:30，每時段受理5團申請。
停留時間：請依據申請參觀時段入場及離場，每團最多可停留60分鐘，團進團出，為管制人流，時間到將予以清場。
參觀費用：參觀民眾每人酌收取新臺幣50元清潔費，由申請單位統一繳納。
※詳細資訊請上臺南市政府影視支援中心查詢
原文出處 : ReadyGo 超夯台劇《斯卡羅》片場大公開！期間限定景點帶你回溯百年之前
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