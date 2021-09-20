家中每晚7點飄「食物味」！他一查來源臉綠：怕我太餓嗎
近期本土疫情雖已趨緩，但不少民眾已經趁機精進廚藝，在家開伙的比例也大幅上升。不過，就有網友抱怨，他們家每晚7點都會出現「山珍海味」，讓他感到相當困惑，於是好奇尋找來源，沒想到真相卻讓他臉綠，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 15:00:00
原PO在《爆料公社二社》表示，他們家每到晚上7點左右，整間屋子就會充滿各式各樣的食物味，於是他疑惑地尋找來源，結果來源竟是鄰居，對方將整支抽油煙排風管轉向他們家，導致每晚屋內都充滿「山珍海味」，這讓他忍不住說「請教遇到這樣問題，你們會怎麼做？」
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「放台強力排風扇吹回去就好了！沒事的！」、「做個更大的抽油煙管轉向他家」、「買工業電扇吹回去，在不夠就用渦輪風扇」、「裝兩個強力抽風，跟它比輸贏」、「怕你餓著肚子，晚上記得準時去吃飯」、「這樣可以那個時間吃飯都不用配菜了」。
此外，還是有不少人理性回應，「會不會是施工者的隨便，沒有同理心的施工者，可以先客氣的溝通改善，無法溝通就封板、洞口那裡裝風扇吹回去」、「建議可以直接和鄰居溝通」、「直接面對溝通，或者把角度往上調，不用客氣」。（編輯：許智超）