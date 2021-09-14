狗奴會後悔養柴犬嗎？飼主揭「2難處」：新手想養請三思

狗狗是人類最忠心的好朋友，不僅可以陪伴我們，每天看到牠們可愛的模樣更能保持良好心情，會心一笑。而在台灣，柴犬算是最多人養的品種，就有一名網友透露，朋友養了柴犬後發現，牠們既不親人又易怒，有點後悔養，他並好奇「養柴犬後悔的人多嗎？」問題釣出飼主們分享養柴柴的「2大困難點」，奉勸想養的新手們要三思！

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表示，台灣最多人養的狗—柴犬，但很多人都是因為柴犬的顏值而養的，所以養了才發現柴犬性格非常差，不太親人又易怒，後悔的人非常多，「聽朋友講柴犬只有到老的時候，沒什麼力氣才會比較乖一點，我周遭養柴犬後悔的就有2、3個，甚至比貓還難搞」，他並好奇詢問「鄉民養柴犬後悔的人多嗎？」

▲比起貴賓、柯基等犬種，柴犬在台灣也深受喜愛，許多人家裡都有養。（圖／取自pixabay）

問題一出，立刻引發熱論，許多狗奴們紛紛認為「個性差」與「掉毛」是最令人困擾的，「柴犬真的很易怒」、「我家的是老了反而更凶，幫他接大便還會吼我，超級凶...」「柴犬個性很差不好教，新手要養請三思」、「瘋狂掉毛讓人崩潰」、「柴犬個性就很難搞，不太鳥人個性拗，還會突然凶起來」、「不會後悔，但就是掉毛很煩+個性不好而已」、「很會掉毛，一年掉4次，神煩」、「散步遇到80％都超凶，難相處」、「養了之後，家裡的襪子沒有不卡毛的。」

此外，還有許多網友留言回應「會嗎？家裡附近柴柴又乖又會撿球欸」、「我覺得柴犬是個性差異最大的犬種了，養柴犬跟抽籤一樣」、「柴犬要給牠活動才會乖，整天關著個性差」、「路癡狗，常常自己玩到認不出路才甘願」、「我家以前養的柴柴蠻乖的阿，不會亂叫，而且很親人，不過家裡到處都是毛」、「我家阿柴脾氣超爆好！」「不會欸！我家黑柴意外乖欸，而且很愛跟陌生人親近。」（編輯：許苡晴）