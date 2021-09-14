台灣最好吃炒飯在哪？老饕瘋喊「3霸主」：吃過就超難忘
炒飯是台式小吃常見的菜色，大火快炒讓米飯粒粒分明，且香氣四溢，還可以依照喜好加入各式配料，深受不少饕客喜愛。近日，就有網友在PTT八卦版提問，台灣最好吃的炒飯在哪裡？貼文曝光引發熱議，釣出內行網友分享「3霸主」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 08:05:59
原PO提到，炒飯大家都愛吃，好的炒飯要把飯粒炒乾且鬆，又不能炒爛，有的又炒得太油太膩。他不禁好奇詢問廣大鄉民「除了鄉民的我家巷口，大家吃到最好吃的炒飯在哪裡？」對此，也曾有網友貼文提問「自己是覺得很多熱炒店的炒飯更好吃，不分價格、國家，各位有吃過什麼炒飯是吃完難忘，讓人驚為天人的嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台大鳳城就還不錯了」、「蔚稻食堂」、「水源龍記」、「艋舺阿龍炒飯」、「媽媽做的最好吃」、「不加醬油調色的炒飯，真功夫」、「以前我家巷口還真的是很好吃，但他沒開很久，現在也不住那邊了」。
對此，內行網友點出「3霸主」，分別是「鼎泰豐」、「花月嵐」和「邱媽媽」賣的炒飯，「目前還是鼎泰豐」、「鼎泰豐沒有之一」、「北車邱媽媽」、「當然是邱媽媽炒飯啊」、「花月嵐，被拉麵耽誤的炒飯店」、「花月嵐啊，炒飯霸主」。（編輯：賴詠璿）