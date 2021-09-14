4星彩開「7777鐵支牌」！他見中獎人數秒愣：台彩虧大了
昨（13）日晚間，台彩開出最新一期的4星彩中獎號碼，竟出現「7777」鐵支牌，獎號曝光立刻在網上引發彩迷熱議。一名網友在PTT八卦版分享相關消息，他一看「中獎人數」卻忍不住驚喊「台彩這次是不是虧大了啊？」
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 08:51:08
13日晚間開出4星彩第110000219期的中獎獎號，正巧連續4個數字都是「7」。一名網友嚇得直呼「剛剛在對獎的時候，發現今天四星彩的開獎號碼居然是7777！」且仔細一看發現，全台竟有244組人中獎，直問「台彩這次是不是虧大了啊？」
根據台彩資料顯示，4星彩本期銷售總金額為444萬7625元，中正彩一共有244注，每注得獎金獎金12萬5000元，等於台彩在本期4星彩慘虧2605萬元。
事實上，4星彩是一種四位數字遊戲（仟、佰、拾、個位數），必須從0000～9999中選出一組四位數，並選擇玩法進行投注。開獎時，開獎單位將從0000～9999中隨機開出一組四位數號碼，這一組號碼即為該期4星彩的中獎號碼；其玩法可分為「正彩」及「組彩」，投注時需選擇玩法並進行選號，各種玩法之投注金額分別計算。（編輯：賴詠璿）