啥作物超好種？內行點名「這2樣」：剪一小段插土就能活

自己種植蔬菜、水果很不容易，除了得每天細心灌溉、照料，還需留意被麻雀偷吃，若是遇上颱風更會讓農作物全泡湯。然而，近日就有一名網友好奇詢問大家「哪一種作物種了不用管，想收成就能收？」問題釣出內行點名「2作物」，直呼「剪一小段插土就能活」。

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指出，自己失業8年是自耕農，做了8年農夫，一直在找尋一種作物，能種下去以後靠天養，不用管它就能活，想收成直接收割就行，很快又能長出新的，然後再繼續收，循環不止，他並發文請益大家「有沒有什麼作物接近或根本就是？」

▲許多網友一致認為「韭菜」算是很好種的農作物。（圖／取自pixabay）

▲有網友表示，「地瓜葉」只要剪下一小段插土即可長得很茂盛。（圖／讀者提供）

問題曝光，立刻引來行家回應，紛紛直指「地瓜葉真的隨便長一堆」、「地瓜葉，你不想讓他長還沒辦法」、「韭菜阿，超好種」、「地瓜真的不用顧也會長得很好」、「只有地瓜葉真的無敵，還不太要施肥，而且地瓜葉剪下一小段插土就能活+茂盛」、「

韭菜

跟

地瓜葉

，種下去定期收割就好，不要連根拔起都能持續割。」

此外，還有網友表示「聽說火龍果很好種」、「豆芽菜」、「洛神花，留些種子不要採，隔年長新的」、「我都在鍋子裡種豆芽菜，不過四、五天就要收成一次，沒辦法想收就收，有時忙起來會冰箱塞滿豆芽菜吃不完」、「馬鈴薯、地瓜之類的都很好種」、「火龍果曬到太陽就會長出來了吧」、「土芒果跟龍眼，鄉下路邊時間到就會自己結果。」