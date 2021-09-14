花蓮景點｜近百年3大林場之一木瓜山林場變身森林遊樂區 池南這裡除了生態豐富還有精彩故事
池南森林遊樂區位於花蓮鯉魚潭南側因此得名，這個看似小而美的森林遊樂區其實並不小，轄區範圍包括大約10公頃的池南區與近160公頃的鯉魚山步道區，園區內完整保存各式蒸汽機關車、集材機、流籠、採運機具。這一天為我們解說的是李明軒老師，在池南擔任國家森林解說志工8年，因喜歡台灣山林之美而投入解說志工行列，對於東部林業歷史、植物林相與自然生態都非常熟悉，對於昆蟲、蛙類等自然生態更是如數家珍。
行遍天下旅遊網
2021-09-14 09:30:41
大自然為教室 近百年歷史花蓮木瓜山林廠變身池南森林遊樂區
老師帶著我們沿途穿梭在步道中，以大自然為教室，從動植生態說到木業歷史，內容十分生動活潑，讓大家感受池南往日風華。
老師說：「池南森林遊樂區有兩個特色，一是生態資源很豐富；另一個是故事很精彩。生態豐富容易理解，而故事就從遊樂區前身的木瓜山林場而來。」池南地區從1930年代開始伐木，木瓜山上設有「哈崙森林鐵路」，是花蓮山區三座林業鐵路之一，也因此留下許多有趣的故事與伐木歷史。木瓜山林場在1986年停止伐木工作之後，重新規劃為池南森林遊樂區，運用豐富的林業文化資產，設置林業陳列館、集材機具館與體驗教室，戶外區域展示運材蒸汽機關車、蹦蹦車、蒸汽集材機、柴油集材機及流籠等設備，成為花蓮近郊絕佳的森林體驗園區，老師也建議大家到池南旅遊可以事先預約導覽，這樣更能深入瞭解園區歷史，聽到更多精彩有趣的故事。 來池南森林遊樂區，不能錯過2大特色，除了豐富的自然生態，當然還有精彩的人文故事，步道內有常見超過8種鳥類，再加上中低海拔的植物林相，建構完整的生態體系，而木瓜山林場更是花蓮3大林廠之一，如果你也喜歡聽台灣的老故事，來池南一定不會讓你失望。 景點推薦
池南國家森林遊樂區
地址：花蓮縣壽豐鄉池南村林園路65號
電話：03-864-1594
網址：池南國家森林遊樂區
營時：08:00-17:00
價位：門票平日40元、假日50元。停車費大型車100元，小型車50元，機車20元
備註：園區內禁止飲食，並需全程戴口罩，室內展覽空間有總量管制。
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