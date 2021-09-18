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憑直覺選出最喜歡的數字、圖形　測你「內心最深的渴望」

▲憑直覺選出最喜歡的數字、配色或圖形，測你「內心最深的渴望」是什麼？（圖／翻攝自艾菲爾臉書）
▲憑直覺選出最喜歡的數字、配色或圖形，測你「內心最深的渴望」是什麼？（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-09-18 11:00:00

你想知道潛意識和你的對話嗎？一直以來你內心最深處的渴望是什麼呢？或許你自己也尚未得知！知名塔羅牌老師艾菲爾就分享一道心理測驗，請你放輕鬆，憑直覺從下列圖片中選出你最喜歡的元素，可以是數字、配色或是圖形，如果選了兩個，就以第一直覺為主、第二直覺為輔，兩個答案一起參考。

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結果分析：

答案A、4591

想到心靈的歸屬，可以是一個人，也可能是一段感情

一直以來，你最大的問題就是心情與身體同時出現了疲憊感，生活、工作中不管大事、瑣碎事都是你自己在處理，讓你感到疲乏厭倦，甚至很空虛，不知道自己到底為何而忙，很想乾脆什麼都不管，就一個人安安靜靜的，找到自己的歸屬就好，哪怕是一個人，也不會感到孤單寂寞。如果是兩個人的生活，也希望對方真正了解並且體貼、體諒你，是真正的珍惜你。

答案B、9237

你渴望成功，並被多數人理解

一直以來，你的內心有一股強烈的使命感，和血液中的鬥志，要讓你全力以赴、努力突破，你希望自己是個優秀傑出的成功者，而且你對未來的目標非常明確，你想創業、你想成功、你想搬家、你想賺大錢，你也想實現夢想，這股不服輸的能量將會影響身邊的朋友，和你一起為人生奮鬥，努力迎接新的幸福，充滿正能量。

答案C、8640

你想改變，卻也掙扎著如何突破

一直以來，你最大的問題就是不知道自己的未來和下一步，你很清楚自己是需要成長與進步的，但是只靠現在的能力和專業，不足以應付未來的挑戰。你需要進修、學習和適時的放空，讓沉積已久的心靈與思緒，重新激發你的創意與靈感。如果仍不知道下一步該怎麼走，不妨試著往自己的興趣發展，或參加進修課程提升自我。

答案D、6714

你內心有想拋棄卻忘不了的人事物

一直以來，你總是無法揮別過去的一段回憶，可能是對某事、某物的強烈遺憾，或是對某人的無法放下，到現在還是想著如何讓對方想起我？如何讓彼此回到過去？如何找到往日的甜蜜回憶？由於你的心靈能量充斥著許多不開心的因子，所以面對未來，你失去信心、焦慮又恐懼，建議你，多曬曬太陽，聽音樂、做點瑜伽、游泳、慢跑，讓自己動起來，不要沉溺於過往的思緒。（編輯：許苡晴）

▲艾菲爾老師在臉書分析指出，天王星於20日開始逆行，「4星座」在下半年會面臨到「巨大轉變」。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）
▲知名塔羅牌老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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