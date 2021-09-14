COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

星巴克點啥最划算？她曝「這杯」喊CP值高　釣店員揭關鍵

▲原PO表示星巴克「冷萃」咖啡CP值最高。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示星巴克「冷萃」咖啡CP值最高。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 10:49:04｜2021-09-14 11:13:56

許多人每天都會習慣來一杯咖啡，除了在家自己沖泡咖啡，也有人會選擇到超商、連鎖專賣店買個方便；對此，就有一名女網友覺得知名連鎖咖啡店「星巴克」點「冷萃」最划算，貼文一出，也釣出店員曝關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「星巴克點什麼最不盤？」為題發文，表示大學生們好像都蠻喜歡星巴克的，之前也看過有員工分享如何客製化、新品資訊等的文章，但就是沒看到什麼CP值最高的討論。

原PO接著說，自己身為一個小資女必須斤斤計較，畢竟星巴克飲料一杯至少都100元起跳，而她也透露自己覺得「冷萃」CP值最高，雖然比起冰美式貴30元，但順度、味道和口感，整個不同檔次，算是願意砸錢喝的一款飲品，並在文末好奇發問「大家覺得星巴克哪個飲品CP值最高呢」？

▲原PO表示自己覺得星巴克「冷萃」咖啡CP值最高。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO表示自己覺得星巴克「冷萃」咖啡CP值最高。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「星巴克很貴只能偶爾喝，勉強安慰自己能客製化的部分還不錯，拿鐵換低脂奶+低咖啡因豆（晚上也可以喝）」、「都喝經典冷萃，很順口、不會太苦，馥列白也好喝，有時也買紅茶那堤」、「最不盤就是喝燕麥奶拿鐵啊，去冰牛奶加滿，超濃～～」、「絕對不會買美式、那堤類，絕對是『買一送一買星冰樂特大杯』，這樣一杯80我覺得還行，而且上面還有鮮奶油，外面手搖店的巧克力冰沙也是60起跳吧」。

其中，也有自稱是星巴克員工的網友表示「夥伴路過，冷萃咖啡前置超麻煩，還要泡兩天多，每次研磨豆子都在懷疑人生，不過看到有人點冷翠都好開心，加冷翠加水加冰塊就好（冷萃多冰超爽）」。

不過綜合網友意見，多數網友還是認為沒有CP值最高的飲品，除非是「買一送一」的時候，「買一送一加環保杯的時候」、「我都等買一送一」、「其實，有買一送一的活動去的時候，最不盤」、「只有買一送一才買」、「學校時不時買一送一，喝爆」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀