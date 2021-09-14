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工作多久換一份才好？人資「1提問」她後悔：建議撐過去

▲多久換一份工作才適當？過來人給答案。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲多久換一份工作才適當？過來人給答案。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 11:01:02

「面試」是找工作必經的過程，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一；不過，究竟多久換一份工作才適當呢？近日一名女網友在《Dcard》提到，自己目前27歲，已經準備換第4份工作，似乎覺得有點太快，她好奇詢問「大家多久換一份工作？」貼文曝光引發熱議。

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原PO透露，自己年底要滿27歲了，工作經驗3份都是業務助理，第一份8個月、第二份一年8個月、第三份6個月，目前仍在職中，但已經想準備找新的工作，因為受不了現職常態性加班，回到家都沒自己時間，國定假日還要傳送報表，甚至被客人氣到半夜睡不著。

▲面試「42K感受差or35K超重用」難抉擇？眾點關鍵。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲多久換一份工作才適當？過來人給答案。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
原PO卻又猶豫「但是又想到自己才沒工作幾年，又要換第四份了覺得很不好，不知道大家都是怎麼工作超過兩年的？看似很短，可是我覺得好痛苦喔」，她不禁好奇詢問廣大網友「大家多久換一份工作？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「基本上都有一年」、「基本上要有一年吧？都太短了，履歷拿出去會很難有競爭力，沒有一年的履歷我不會放」；對此，有過來人網友分享經歷「我跟你很像欸，但我不是業務助理，第一份一年三個月、第二份兩年、第三份半年、第四份一年半，面試時候很常被質疑穩定度，說我沒一份工作超過三年的，所以建議你還是撐久一點比較好，會有更多選擇」。（編輯：賴詠璿）

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