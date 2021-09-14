台灣buffet改變了！男實測嗨炸 老饕全驚：完全不想回本
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，不過近幾個月以來，飽受疫情影響，應該有不少民眾許久未到外頭吃buufet餐廳。近日，就有網友分享自己去吃buffet之後，發現全面改變，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 12:10:54｜2021-09-14 12:11:24
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「自助吃到飽改成這樣真的是超級棒的」只見貼出影片，buffet的吧檯上面的菜色與以往不同，都僅用一個盤子裝著，接著顧客若選定菜色，就將餐廳給予的「桌牌號碼」丟進菜色前方盤子，回座位之後，就會有服務員為您送上餐點。
事實上，在過往去吃buffet時，都會是以自行夾取為主，要吃多少拿多少，但也經常造成有人自以為食量很大，夾了很多也吃不完，導致食材浪費，加上人潮眾多時，也要大排長龍等待夾菜；但如今因為疫情緣故，各個buffet餐廳開始實施服務生幫忙取菜服務，即客人採用點餐或者投放號碼牌的方式，服務生就會親自送至桌邊，服務相當到位，防疫之餘也能吃得安心。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「改成這樣，真的付錢也甘願」、「這種模式，要多收服務費都願意，真的很方便」、「wow！覺得這種模式疫情後也可以不用改回來，真的只想要享受被服務的感覺，而且完全不想吃回本」、「比原來的乾淨多了，讓人想去吃」、「簡直就變高級餐廳」、「現在自助真的變很爽，有的還會自己上菜，很讚」。（編輯：張嘉哲）