衝好市多買沙拉！下秒卻「撒滿一地」　店員1舉動暖哭她

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；就有一名女網友日前到好市多買了沙拉，豈料一個手滑，不慎將沙拉撒的滿地都是，而店員看到後做出1暖舉，也讓她超感動。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示日前她到好市多買了2盒沙拉，但一個不小心就手滑，「啪地一聲，伴隨著後面的『哇』」，沙拉就這樣掉在地板上。





而其中一個沙拉碰巧掉在店員面前，撒的滿地都是，但店員不但幫忙原PO清掃，還問了一句「你都沒吃嗎」，接著竟然就拿了一盒新的沙拉給原PO，讓她不禁直呼「新的啊！感激涕零，溫馨感人，特別感謝好市多的店員」。





▲原PO日前到好市多買沙拉。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

其中，也有不少人曝自身悲慘經歷，「我是…買了二盒回到家後灑滿了整個機車的車箱」、「我昨天的也摔了，但在家門口自摔，自己掃沒人賠給我」、「這種包裝真的風險頗高…我也撒過大理石麵包，全部丟掉…差點淚灑」、「這個碗的設計不好拿很滑」、「我上次也是酸白菜鍋灑一地，附的丸子滾超遠的」。





另外，也有人分享解決方法，「只要是這種盒裝包裝我都會拿賣場的透明膠帶貼好，沙拉鹹豬肉雞翅鬆餅等等、摔盒的風險實在太麻煩」、「還是覺得要貼膠帶比較好..」、「以前有貼膠帶，現在要記得自己去貼膠帶」。（編輯：郭佩蓉）



