LINE「收回」功能突消失！真實原因曝　用戶全認：太狠了

通訊軟體「LINE」是台灣人手一機中最常見的應用程式，也是眾人喜愛使用的社交管道，除了能免費傳送訊息、通話外，也有不少上班族因為其方便、實用的線上視訊、收回、記事本等功能而用於職場公事上。不過日前就有網友突然發現自己傳出去的訊息卻突然「無法收回」，原因曝光後也引發眾人討論背後目的。

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社群通訊軟體發達的現在，不論是在工作群組、公共聊天室手誤傳錯訊息，或是和親友聊天打錯字、或傳完後悔都非常仰賴「收回」功能來取消傳送，日前就有名女網友和朋友起了爭執，一連串傳完訊息隔夜後悔打算取消傳送，卻突然發現自己慣用的「收回」功能消失了，長按訊息欄只出現基本的複製、回覆、刪除等功能。

▲女網友發現自己打開LINE後卻看不見「收回訊息」的功能按鍵。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後掀起不少網友討論，其中就有用戶解釋

聊天室內的任何訊息要利用「收回」功能取消傳送就必須在24小時內完成

，也就是想收回一天前的訊息是來不及的，事實上先前就有不少網友討論表示「收回」功能一開始設計的用意在於「怕訊息外流及被截圖」，然而隨著民眾廣泛使用， 在許多官司訴訟或糾紛時，對話過程往往能成為有力證據，也因此超過一定時長的訊息無法被收回 ，就算是24小時內收回的訊息也會出現「您已收回訊息」的系統提示。

▲收回訊息功能幫助用戶將誤傳的照片或訊息取消傳送，保護個資同時也能及時挽回錯誤。（示意圖／翻攝pixabay）

不少網友看完該篇文章後認為LINE將收回時長定在24小時內的限制太狠了，但也有其他使用者則提出別款通訊軟體表示「Line是24小時，微信更狠」、「24小時算好了，微信超過2分鐘就不能收回」、「就算你收回，對方可能也還是看得到，要在發出去後很快收回對方才看不到」，也有許多少用該項功能的民眾直呼「平常沒有使用也不太會知道」、「原潑不孤單，我也今天才知道」、「平常已經發出去過了一天的訊息，也懶得再收回來了，根本不知道」、「我現在才知道耶，因為通常收回都是當下打錯字馬上收回來」。

此外，許多用戶也經常將

「刪除訊息」

與

「收回訊息」

兩項功能搞混而鬧出不少笑話，事實上「刪除」訊息是指「刪除自己聊天室中所看見的訊息內容」，對方的聊天室訊息不會被影響， 只有點了「刪除」的該台裝置會看不見訊息，其他人或更換裝置都還是看得見 ；而「收回」訊息則是能「選擇收回自己24小時內發送的訊息」，因此若遇到想「收回」訊息卻按到「刪除」時，只需要在24小時內，盡快登入其他裝置（手機、電腦或平板等），接著找到不小心按到刪除的訊息，並按下「收回」訊息即可。（編輯：楊智傑）