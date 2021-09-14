客「神點法」賺爆！外送員一看愣住　行家抖真相：太聰明

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▲一名外送員不解為何有客人要將同間店的商品分成三筆訂單。（圖/外送員的奇聞怪事）

如果有pro免運，這個是故意給外送員賺的，要感恩叩拜

因為熊貓有會員的話179可以免運，還有折扣碼可以折30元，所以他三張都剛好過179，還能再折90元，超划算，你的部分則是有三張訂單的錢，真的雙贏又賺！