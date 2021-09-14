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客「神點法」賺爆！外送員一看愣住　行家抖真相：太聰明

▲外送平台近幾年崛起，成功帶動懶人商機，民眾只要在家使用APP點餐，就能夠有美味的餐點送上門。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送平台近幾年崛起，成功帶動懶人商機，民眾只要在家使用APP點餐，就能夠有美味的餐點送上門。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 14:14:16

外送平台近幾年崛起，成功帶動懶人商機，民眾只要在家使用APP點餐，就能夠有美味的餐點送上門。不過，近日就有一名外送員分享自己送餐時，接到一筆奇怪的訂單，同一人竟然在同間店分開點了三次訂單，讓他好奇這樣的用意為何，貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「原來真的有人會這樣，這樣點是怎樣，三張都同一人，一開始以為是在亂搞的，沒想到真的有人出來拿餐，這樣點不是比較貴嗎？」只見貼出的訂單中，該名客人點了一間雞排店的食物，但明明是同一家，卻把他分成三筆訂單，令外送員納悶是有何原因。

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▲一名外送員不解為何有客人要將同間店的商品分成三筆訂單。（圖/外送員的奇聞怪事）
貼文一出，網友紛紛回應「沒差啊，這樣不就有三筆訂單的錢了」、「如果有pro免運，這個是故意給外送員賺的，要感恩叩拜」、「有遇過，客人說因為想給我們多賺一點」、「我也會這樣下單，折扣最多，外送員也有賺」。

另外，也有內行網友表示「因為熊貓有會員的話179可以免運，還有折扣碼可以折30元，所以他三張都剛好過179，還能再折90元，超划算，你的部分則是有三張訂單的錢，真的雙贏又賺！」、「他自己有會員免運，還讓你跑一次完成3單，佛心客人啊」、「有時候剛好過免運金額，會刻意給外送員賺...過來人經驗」、「每筆訂單只能用一個折扣碼，他剛好都過179免運，拆三單可用三組，超聰明，你也爽賺三單的錢」。

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