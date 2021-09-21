午餐遭大媽嫌棄！他用「這盒」反擊秒安靜 網笑：你贏了
對於許多上班族而言，平常中午短暫的午休時間用餐，有些公司會備有員工餐廳和營養午餐，但也有些人會自己帶煮好的便當。近日，就有日本網友分享，公司裡有位大媽常常嫌棄別人的午餐，沒想到他用「這盒午餐」反擊，竟讓大媽瞬間安靜，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 13:00:00
綜合日媒報導，日本一位網友「@nigaikaraiamai」在《Twitter》表示，公司裡有一位大媽常常嫌棄別人的午餐，大家都感到很厭煩。直到有一天，他拿出「這盒午餐」反擊，大媽竟然一句話都說不出來。
從照片可以看到，原PO的午餐非常簡單，餐盒裡只有白飯，上面卻擺了一塊超級厚的火腿，看起來霸氣十足。他也透露，厚片里肌火腿的部位是很軟的，最後一定要配上醬油，「吃起來會很開心」。
貼文曝光後，也吸引11萬多名網友按讚，紛紛留言回應，「火腿和米飯最好！」、「這是最好的方法！我覺得可以甩掉大媽」、「吃這樣的便當我很開心」、「這是一頓簡單而美味的午餐」、「看起來其實很讚啊」、「我還以為是肥皂哈哈哈」、「擊退大媽！大勝利！」、「簡單又暴力，你贏了」。（編輯：許智超）