影／台灣直男癌滿街跑？女友氣到炸！街訪實測大考驗

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街訪過程中，一名男學生透露自己常與女朋友吵架，像是女友曾抱怨當自己經期不適時，他不夠貼心的陪伴，或者是女友表示生理痛的時候，標準直男回答「自己按摩一下肚子、多喝熱開水就好」，讓女主持人傻眼了一下。接著女主持人詢問難道不會想買個巧克力送給對方嗎？男學生則表示：「若女友提出要求，我就會去做」，覺得自己是屬於被動型的男生。
像許多情侶之間會出現的致命情境劇：「最近我好像變胖了」，某位街訪民眾就透露，以前可能會直接回答對方「那你直接減肥就好」，但現在學乖之後，就懂得如何貼心委婉地回應：「沒有啊！其實你很瘦」。
影片中也有像是「在夜店遇見陌生女性主動搭訕蹭身體」、「媽媽跟女友掉進水裡會先救哪個人？」等情境問答，直男們不外乎是以自身邏輯性思考去回應，如「主動蹭回去」、「會注意女友有無在關注，若沒有會蹭回去」，以及「媽媽會游泳，會先救女友」等回應。其中一名男性民眾表示，他認為這種問答就是要回答女友喜歡的答案，真正答案就藏在心中就好。
影片後半段也訪問女性民眾與不少情侶，從街訪結果可以得知，暖男男友不外乎就是「多給予陪伴」、懂得注意小細節如女友的精心打扮等，也可以察覺到男性若被他人稱作是「直男癌」，會感到有些難過。感情經營需雙方共同努力維持，有趣的街訪結果，也讓大家知道哪些舉動，是對於另一半十分 NG 的。（影音編輯：謝美伶）
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