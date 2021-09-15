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影／台灣直男癌滿街跑？女友氣到炸！街訪實測大考驗

▲ 台灣直男癌滿街跑？YouTube頻道「U2M2」上街頭訪問實測，考驗台灣男性是否都「直男癌末期」？（圖／U2M2 授權 ）
▲ 台灣直男癌滿街跑？YouTube頻道「U2M2」上街頭訪問實測，考驗台灣男性是否都「直男癌末期」？（圖／U2M2 授權 ）

影像中心/綜合報導

2021-09-15 16:00:00

「直男癌」一詞來自於網路，大多指調侃男性擁有大男人主義，自我中心強烈，在台灣也有形容男生個性不夠貼心、細膩的意思。YouTube頻道「U2M2」日前至台灣街頭實測訪問，台灣的直男們真的「病入膏肓」滿街跑嗎？其中訪問不少許多情境題，實測台灣直男們到底會如何回應！

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街訪過程中，一名男學生透露自己常與女朋友吵架，像是女友曾抱怨當自己經期不適時，他不夠貼心的陪伴，或者是女友表示生理痛的時候，標準直男回答「自己按摩一下肚子、多喝熱開水就好」，讓女主持人傻眼了一下。接著女主持人詢問難道不會想買個巧克力送給對方嗎？男學生則表示：「若女友提出要求，我就會去做」，覺得自己是屬於被動型的男生。


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▲ 直男遇見女友生理痛，回應「請她自己按摩肚子」，讓女主持人大喊母湯。（圖／U2M2 授權 ）

像許多情侶之間會出現的致命情境劇：「最近我好像變胖了」，某位街訪民眾就透露，以前可能會直接回答對方「那你直接減肥就好」，但現在學乖之後，就懂得如何貼心委婉地回應：「沒有啊！其實你很瘦」。

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▲ 女友詢問男友「自己是不是變胖了」，標準直男回應：「你就減肥就好了」。（圖／U2M2 授權 ）

影片中也有像是「在夜店遇見陌生女性主動搭訕蹭身體」、「媽媽跟女友掉進水裡會先救哪個人？」等情境問答，直男們不外乎是以自身邏輯性思考去回應，如「主動蹭回去」、「會注意女友有無在關注，若沒有會蹭回去」，以及「媽媽會游泳，會先救女友」等回應。其中一名男性民眾表示，他認為這種問答就是要回答女友喜歡的答案，真正答案就藏在心中就好。


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▲ 男性民眾認為，若遇到致命問答題，通常選擇女友喜歡的答案就是正解。（圖／U2M2 授權 ）

影片後半段也訪問女性民眾與不少情侶，從街訪結果可以得知，暖男男友不外乎就是「多給予陪伴」、懂得注意小細節如女友的精心打扮等，也可以察覺到男性若被他人稱作是「直男癌」，會感到有些難過。感情經營需雙方共同努力維持，有趣的街訪結果，也讓大家知道哪些舉動，是對於另一半十分 NG 的。（影音編輯：謝美伶）


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▲ 女友的精心妝容，直男男友卻認為沒有差別，甚至說出「乾脆不要畫好了」。（圖／U2M2 授權 ）
▶ 感謝授權： U2M2  
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