租屋想看房遭騙！作家「2關鍵」慘賠5位數　詐騙話術曝光

一般民眾在買房或租屋時都希望能夠找到既滿意、CP值又高的物件，但也必須小心，有時候特別便宜的房子有可能是詐騙集團用來「釣魚」的手法！近日知名作家Ｈ就在臉書還原租屋卻遭到詐騙的經過，不僅被騙走了5位數的金額，還因為要求對方退款而犯了第二個錯誤，如今還得當心被對方當成人頭帳戶成為「三方詐騙」的共犯。

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作家Ｈ透過

臉書粉專

還原自己遭到「租屋詐騙」的經過，他提到自己明白被詐騙的人通常會被一般人嘲笑：蠢，貪心，沒常識，但他也表示自己不怕丟臉，只是希望別再有無辜的人受騙，並指出當時自己看上一間位於板橋區、三房格局且租金只要只需要22000元的物件，心動同時也馬上連絡出租屋主，並用LINE表明自己的租屋意願。

不過對方卻傳訊息告知，由於 目前很多租客要約看房，物件得等到一周後才有辦法帶人看 ，這時對方也保證如果有意願的話，可以「先付一個月押金」優先看房，並強調如果 當天看了不滿意就全數退回，喜歡再簽約就好 ，當下作家Ｈ也不疑有他打算轉帳匯款，只是匯款過程出現兩次「系統錯誤」訊息，直到對方給了新帳號才轉帳成功。

▲對方告知他先匯押金一個月就能有「優先看房權」。（圖／翻攝自作家Ｈ臉書）

這就讓他匯完款後起了疑心，向朋友詢問和上網查詢後才得知有不少類似手法的詐騙，朋友們相繼利用自己的帳號試探對方後，該名出租者也果然要求朋友們「先匯款再讓你優先看房」，這時作家Ｈ也立刻要求對方退款，不過卻犯下第二個錯誤，「對方拖延說，他身上沒有錢了，需要到月底，希望我可以等他到月底轉帳還我，於是對方要求我，給他我的帳號。這時我犯了第二個錯誤，真的不疑有他地給了對方我的銀行帳號」。

▲友人同樣加了該名屋主好友卻發現對方傳來的訊息幾乎一模一樣。（圖／翻攝自作家Ｈ臉書）

會被稱為第二個錯誤在於，當他自己交出了帳戶後，可能導致自己變成人頭帳戶，被當作三方詐騙的共犯，「為了避免這件事情的發生，我先是把我自己帳戶內的錢提領出來。再來就是到銀行，把我這整個帳戶關閉」，就算過程再麻煩、繁瑣也沒關係，總比某天帳戶多了一筆錢卻突然被凍結提告好，文章曝光後也讓不少網友猛搖頭表示「太險惡了」、「詐騙真的花招百出！」，另外也有過來人分享類似經歷「我弟之前找工作時也落入三方詐騙，戶頭變成人頭戶然後被告是詐騙集團，對！就是被騙的人最後變成罪犯被告上法院，還得拿一筆錢出來賠那些不知道是不是真的被騙的人」。（編輯：楊智傑）