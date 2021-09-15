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房市／想移居青埔　A17、A18、A19這樣選

▲捷運A18桃園高鐵站周邊為青埔高鐵特區生活機能最完善的區域。（圖／NOWnews資料照片）
▲捷運A18桃園高鐵站周邊為青埔高鐵特區生活機能最完善的區域。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-15 08:00:00

青埔高鐵特區為桃園市房市熱區，若想在青埔買房，有機場捷運A17、A18、A19共3站該如何選擇？在地房仲表示，可從價格、生活機能、建設未來性3面向，選擇最適自身需求的站點購屋。

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青埔高鐵特區分別有機場捷運A17領航站、A18桃園高鐵站、A19桃園體育園區站，根據信義房屋統計捷運周邊站點實價資料，今年1-7月A17、A18、A19站的平均單價分別為26.1萬、36.85萬、33.71萬，與去年同期相比，增幅分別為6%、13%、4%。

信義房屋青埔A19店店長黃范銘表示，A17領航站的生活機能有橫山書法公園、大園國際高中，興建中的建設有青園國小、流行音樂廣場、國際原住民文創產業園區等，因為商業活動較少、居住環境單純，房價也是3站中最親民，適合退休族與小資首購族。

黃范銘說明，A18桃園高鐵站則是生活機能最完善的一站，約有13座公園，知名景點Xpark水族館、華泰Outlet、新光影城、COZZI和逸飯店、IKEA旗艦店都在此站，並有全聯超市與青埔國小；而區域建設最受矚目為站前廣場是3萬2424坪的車站專用區，將採BOT公開招標，打造如日本東京車站「丸之內」國際購物商場，為區域中的大型開發案，A18站周邊因步行至高鐵站近，適合仰賴高鐵的通勤族、商務人士等。

黃范銘表示，而A19桃園體育園區站的生活機能約有11座公園，包含知名的青塘園公園，並有全聯超市、青埔國中、星巴克等，區域建設也是3站中最多，已完成的建設包含桃園棒球場、今年底將開幕的環球購物中心，興建中的建設有桃園會展中心、市立美術館，規劃中的建設有亞洲矽谷中心、交通大學教研醫療園區與全球校區，當地居民都很期待，A19桃園體育園區站因為生活環境機能均便利，適合換屋族及有家庭的族群。

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