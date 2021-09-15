房市／中和華廈現7字頭房價　位在此處

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信義房屋四號公園店專案經理蘇榮利表示，華廈單價能創高價的原因有二，第一項原因為四號公園為中和之肺，周邊房屋幾乎已無素地可蓋新房屋，多為屋齡20多年的華廈大樓、屋齡40年的公寓為主，因此今年第一季成交單價7字頭的華廈物件，因屋齡10年內又在四號公園第一圈，產品稀有很具競爭力。
第二項原因為小坪數、低總價的華廈產品，總價符合首購族與退休置產客需求，粥多僧少的情況下也拉抬成交單價，蘇榮利表示，以近期成交的7字頭華廈為例，總價即為1250萬，符合首購族預算，權狀坪數17.6坪、室內坪數13.59坪、公設比23%，且相較新成屋公設比33-35%，華廈的公設比低，同樣價錢可以買到更大使用坪效。
而今年第1季四號公園周邊公寓的成交均價為49.3萬，蘇榮利表示，公寓小坪數物件，總價帶900萬左右，符合消費者喜好的總價區間帶，再加上這類小坪數的2房物件，不如套房產品會影響貸款成數，而總價又與套房產品相差不遠，因此特別受到消費者喜愛。
蘇榮利表示，有退休族將退休金拿來買房，這類低總價的產品可買來收租，投資報酬率都比定存還高，而另一主要族群則為自住小家庭，也因四號公園的買方很多，因此穩定支撐房市，推升行情。