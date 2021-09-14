超商買電池「秒漲6元」！他愣：建議售價呢 內行揭真相
多數人在買東西時，都會注意到標籤上的「建議售價」的金額，但若發現結帳金額高過建議售價，你還會選擇購買嗎？對此，就有網友抱怨，他到超商買電池，刷出來金額竟比建議售價高，詢問店員後，又得到跳針似的回應，讓他氣憤又困惑，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 17:41:39
原PO在《爆怨公社》表示，他去超商買電池，看到包裝上面標示「建議售價50元」，便拿了一個去櫃檯結帳，結果店員一刷條碼卻顯示56元，這讓他非常困惑，便立刻詢問店員「不是50元嗎？」對方則淡淡地回應「那是建議售價」。
原PO還是感到很不解，又再度詢問店員「為什麼是56元？」、「所以你們要賣比較貴就對了？」沒想到對方還是回答一樣的答案，氣得他說不出話，只能付錢走人。事後，他忍不住發文問「所以一句那是建議售價就可以亂抬高價格賣？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「其實真的蠻怪的…」、「從來沒發現有這種情形啊」、「還有超過建議售價這種事哦」、「是我就放回去了…」、「老闆不接受這個建議！」、「想買便宜建議去賣場」、「因為那是建議售價，沒毛病啊」、「笑死，建議不一定要聽呀」、「那是建議售價，只是店家不接受他的建議罷了」。
不過，就有內行人透露，「應該是有調漲，但沒有把舊的包裝下架」、「其實這是典型的庫存貨調漲標籤未換，經常在五金等零售店會看到，大創也遇過一次，上面寫39元，結帳變49元」、「這款電池在今年5月起開始進行全通路價格調漲，7月28日起超商開始調漲價格。這些價格比較低的，是因為電池是老舊庫存，並沒有更新」。（編輯：許智超）