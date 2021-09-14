網購平台哪招最強？答案秒被抖出　男女全認：有誰能忍住

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▲科技日趨發達，也促使網購平台變得相當興盛，不少人都會在網路訂購東西。（示意圖／翻攝自unsplash）

蝦皮後來打免運太強，根本忍不住

免運是網購平台最強的招吧，超吸引人，不用為了湊東湊西亂買一堆