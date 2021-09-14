網購平台哪招最強？答案秒被抖出 男女全認：有誰能忍住
隨著科技日益發達，人手一台智慧型手機已經在正常不過，也因為如此，網路購物日益發展完善，民眾不想出門購物，在家就能買齊食衣住行育樂任何東西，尤其近幾個月疫情，網購更是一度生意好到物流大堵塞。而就有網友討論「網購平台最強的殺手鐧？」貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 17:44:34｜2021-09-14 17:44:39
原PO在PTT貼文指出「近幾年像是蝦皮開始狂辦一堆購物節，雖然都是有免運券蠻爽的，可是各種名義的購物節真的太多，記得蝦皮大概是我高中時才慢慢崛起，而現在購物網站大佬們也依舊健在，例如PChome、Yahoo購物等等，與蝦皮的經營模式比較不同，也都各有所好，但想問蝦皮怎麼突破重圍的？」
貼文一出，網友紛紛回應「免運太強＝＝」、「講實話就是免運強....我以前是露天派的」、「露天跳槽+1蝦皮後來打免運太強，根本忍不住」、「動不動就0元免運阿」、「撒錢直接就崛起，哪一間那麼常免運的」、「免運是網購平台最強的招吧，超吸引人，不用為了湊東湊西亂買一堆」、「0元免運搶了一年市占率阿」、「瘋狂免運」、「佩服的應該是他一開始就敢瘋狂免運吧，萬一聲勢沒上來就去了，但最後有成功，確實強」。
不過，也有部分網友認為「免運是不錯，但也一堆賣家淘寶貨二手轉賣...大家還是睜大眼睛點」、「蝦皮的搜尋系統還是有待加強」、「蝦皮APP東西太多了，有時候超當機一直閃退」、「買比較貴的東西會在PChome買欸」、「網購平台真的太多仿製品，還是不要買品牌的東西比較好」、「還是喜歡Yahoo，品質超穩定，沒有那種假鬼假怪的貨」。（編輯：張嘉哲）