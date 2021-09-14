百元火鍋根本好賺？行家揭「成本真相」：只能靠1招獲利
台灣人一年四季愛吃火鍋，其中百元火鍋就因快速且價格低，且會提供免費白飯、飲料等的特點，吸引不少民眾前往享用。不過，就有一名網友好奇詢問百元火鍋「一碗賺有沒有30塊？」而引來行家揭開成本真相。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 17:54:08
原PO於PTT八卦板上發文，表示某間連鎖小火鍋店近年來價格越來越貴，「從最早100到現在都130了，但裡面的料多到炸，你要我自己花130去搞這樣一鍋我還真的生不出來」，這便讓他不解發問「他一碗賺有沒有30啊？太好奇了！」
問題一曝光，就引來不少網友熱議，「跟你說做吃的，毛利至少都50%以上」、「大量批貨很便宜好嗎，至少有賺一半」、「成本最低就食材==」、「食材大量購買很便宜」、「不是用一碗這樣算去的，是看營業額，沒做到多少就賠，賣越多，每一碗的利潤越大」。
但許多人反而搖頭指出，店租、水電費和人事成本是最大問題，直言「餐飲業賺不賺是取決於房租，毛利大家不會差太多」、「租金占成本第一， 人事水電其次 ,食材...不忍說，少得可憐」；甚至有行家點出真正獲利關鍵在於「額外加點」，「扣掉拉里拉雜跟加盟費，應該差不多吧，要多賺要靠你單點，那才真的比較賺」、「扣掉燃料費房租，人力成本，單鍋賺不多要靠加點賺」、「大概就賺30吧，靠其它加點賺錢」。（編輯：陳雅雲）