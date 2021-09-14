買房、租屋如何抉擇？眾曝「10年後差距」秒選：至少保本
近年來台灣房價居高不下，讓許多年輕人所抱持的買房夢越來越遠。就有網友目前住在1萬租金的房子，但現在也有能力買房，忍不住上網求助該如何抉擇。貼文引發關注，更有人點破「10年後差異」並給予建議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 18:42:35
原PO在論壇PTT上發文提到「我目前在頭份租房，每個月租金1萬上下，這物件有小廚房、汽車停車位，也可以養寵物」，但他也發現如果選擇買一間相似房型大約要450萬，貸款8成的話每個月大約需付1萬2，比起租金只多2千左右。這也讓他開始遲疑「雖然這房子地點在頭份，不知道有沒有投資價值，但心裡真的有一個歸屬感，也很有生活的感覺，若經濟壓力差不多，會因為這樣就買房嗎？」
貼文曝光後立刻有不少過來人點破盲點，「現在你租屋，租金1萬都是成本，但買房只有房貸利息每月4千是成本，其他繳的都是本錢而已」、「買的起就買，這沒啥好討論的阿」、「如果是買房一個月多2000的話，才多這一點何樂而不為」「漲房跟漲租，差距更是漸行漸遠」。
最後還有內行人精算，「假設450萬房自備頭期款要90萬，你租屋10年後退租總付了120萬，等於倒貼了30萬在租屋；若是買房10年後再賣出，即使10年後都沒漲價一樣450萬賣掉，但扣掉每個月1.2萬的貸款，還能夠拿回來66萬，一個你存款會剩66萬，另一個你根本變負債30萬，我覺得很好選」。（編輯：潘毅）