機率是5萬分之1！她吃海螺咬到「神奇珠子」 價值超震驚
太幸運了吧！近日，大陸有名女子在吃海螺時，突然咬到一顆硬物，趕緊吐出來查看，發現這顆珠子的顏色非常漂亮，讓她感到相當新奇，便隨手拍下上傳到社群媒體，沒想到竟有專家透露，這其實是5萬顆中只會有一顆的「海螺珠」，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 19:11:26
綜合陸媒報導，大陸安徽省蚌埠市一名陳姓女子日前到河北省秦皇島市旅遊，並在當地買了一些海螺回家，怎料，吃到一半卻咬到硬物，吐出來一看竟是顆珠子，她當下覺得很漂亮，便拍照上傳到社群平台分享。
從畫面上可以看到，陳女手上的珠子色澤鮮亮，顏色則是深咖啡色，且在手電筒照射下，竟映出點點光斑，看起來十分漂亮，這讓她不禁笑說「當時就覺得不對勁，差點把我牙給嗑掉，不過真的很驚喜」。
貼文曝光後，就有專家透露，陳女吃到的珠子是「海螺珠」，價格高昂且無法人工培育，大約5萬隻海螺才能產生1顆海螺珠，數量非常稀少。他也提到，海螺珠淨重2.6克，願意以每克拉2萬元（約新台幣8.5萬元）的高價收入，但被陳女拒絕了。
許多網友看完也紛紛驚呼，「這就下單買斤海螺」、「現在就去買海螺」、「這至少可以賣5萬人民幣吧」、「哇！真的很幸運欸」、「好像市場價十幾萬吧」、「發了！發了！」、「太羨慕了！真幸運」。（編輯：許智超）