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9月生日特別慘？過來人淚揭「殘酷理由」：躲在牆角哭暈

▲一名網友指出9月生日的特別悽慘，原因曝光也掀起眾人紛紛留言認同。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲一名網友指出9月生日的特別悽慘，原因曝光也掀起眾人紛紛留言認同。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 19:54:42

不少人總是期待生日到來時，不僅能收到身邊的親朋好友的祝福，還能藉此大肆慶祝，享受快樂。不過，就有一名網友坦言「9月生日真的很可悲」，甚至點出殘酷原因，而掀起一堆過來人認同留言。

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原PO於Dcard上發文，無奈表示「我先為九月生日的人默哀三秒鐘，尤其是九月初的朋友，因為你們是最容易被忽略的一群人，至少在求學階段中，九月初的人們可以硬生生得少掉別月份生日的人6、7次的慶祝」。

他緊接著解釋，只要求學時一到了新環境，9月生日的人大多數都會被忽略，「因為一開學大家都不太熟，根本不知道你的生日，通常到兩三個禮拜後，大家慢慢變熟，開始對別人生日有興趣的時候，才發現你的生日已經過了」，且通常會補送你禮物的人少之又少，更別說有一個專門的聚會來慶祝。

▲網友坦言，只要求學時一到了新環境，9月生日的人大多數都會被忽略。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲網友坦言，只要求學時一到了新環境，9月生日的人大多數都會被忽略。（示意圖／翻攝pixabay）
他也崩潰直呼，「要知道生日也是一年一次欸！一次的生日沒過，就是讓你那年黯淡的過去，常被問說會不會介意沒過到生日，場面話都說不介意，但我內心都已經在牆角哭了一公升的淚啊」。

而有人會說7、8月暑假生日的人也一樣，原PO解釋「九月生日的可悲之處在於，大家都在花心力交新朋友，所以對於你生日的關注當然會大幅減少，然而矛盾的是『新朋友也不知道你的生日』，七八月生日的同學還可以在暑假揪揪去玩或吃飯，但九月的人們呢？！只能被眾人忽略」，最後他也坦言「雖然這種狀況在出社會後就好很多了，但還是造成我的童年陰影，為什麼我會有這種那麼痛的領悟呢？因為我就是當事人」。

▲網友以「九月生日真的很可悲」為題發文。（圖／翻攝Dcard）
▲網友以「九月生日真的很可悲」為題發文。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，就引來不少網友認同留言，「我跟你一模一樣欸！我是9/1的 ，每次生日就是開學當天不然就第二天」、「這真的是為什麼我沒有很愛過生日」、「笑死我9/12生日然後還遇到颱風天，沒啥祝福就算了連吃飯都泡湯」、「9/13 生日+1，每年都剛好卡到開學好困擾，祝我們生日快樂」。

但也有些人跳出來直言，「那二月生的怎麼辦，永遠都在過年沒有朋友可以約」、「我是11月生的天蠍座，永遠都在期中考度過」、「我寒假生日2月到目前為止沒有只有大學被朋友提前慶生過」；不過，就有一名2月29日生日的網友窩心安慰，「229路過～祝你生日快樂，放寬心！我從小當別人慶生的分母到大，不必在意別人有沒有祝福，真的喜歡你的人會一直在」。（編輯：陳雅雲）

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