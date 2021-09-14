9月生日特別慘？過來人淚揭「殘酷理由」：躲在牆角哭暈

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他緊接著解釋，只要求學時一到了新環境，9月生日的人大多數都會被忽略，「因為一開學大家都不太熟，根本不知道你的生日，通常到兩三個禮拜後，大家慢慢變熟，開始對別人生日有興趣的時候，才發現你的生日已經過了」，且通常會補送你禮物的人少之又少，更別說有一個專門的聚會來慶祝。
他也崩潰直呼，「要知道生日也是一年一次欸！一次的生日沒過，就是讓你那年黯淡的過去，常被問說會不會介意沒過到生日，場面話都說不介意，但我內心都已經在牆角哭了一公升的淚啊」。
而有人會說7、8月暑假生日的人也一樣，原PO解釋「九月生日的可悲之處在於，大家都在花心力交新朋友，所以對於你生日的關注當然會大幅減少，然而矛盾的是『新朋友也不知道你的生日』，七八月生日的同學還可以在暑假揪揪去玩或吃飯，但九月的人們呢？！只能被眾人忽略」，最後他也坦言「雖然這種狀況在出社會後就好很多了，但還是造成我的童年陰影，為什麼我會有這種那麼痛的領悟呢？因為我就是當事人」。
貼文一曝光後，就引來不少網友認同留言，「我跟你一模一樣欸！我是9/1的 ，每次生日就是開學當天不然就第二天」、「這真的是為什麼我沒有很愛過生日」、「笑死我9/12生日然後還遇到颱風天，沒啥祝福就算了連吃飯都泡湯」、「9/13 生日+1，每年都剛好卡到開學好困擾，祝我們生日快樂」。
但也有些人跳出來直言，「那二月生的怎麼辦，永遠都在過年沒有朋友可以約」、「我是11月生的天蠍座，永遠都在期中考度過」、「我寒假生日2月到目前為止沒有只有大學被朋友提前慶生過」；不過，就有一名2月29日生日的網友窩心安慰，「229路過～祝你生日快樂，放寬心！我從小當別人慶生的分母到大，不必在意別人有沒有祝福，真的喜歡你的人會一直在」。（編輯：陳雅雲）