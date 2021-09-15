iPhone 13一出急問好嗎！同事全喊：就很破 真相尷尬了
一年一度的蘋果發表會今（15）日凌晨登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 13，也一口氣推出全新四款，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等。而就有網友分享自己一大早到公司時，就聽到大家在討論iPhone 13，但總覺得哪裡怪怪的，沒想到真相讓他超意外。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 14:33:55
原PO在PTT貼文指出「好像是因為iPhone 13發表會的關係吧，早上同事問主任說，覺得這次的新機怎麼樣，結果旁邊的同事跟主任都回答『就很破』......當下一陣尷尬，所以我就上官網去看，一查才發現，還真的是『就。很。Pro。』這是這次iPhone 13 Pro 的官方Slogan.....雖然很尷尬但蠻好記，如同Lamigo超級霸一樣 ，這行銷是天才吧！
貼文一出，網友紛紛爆笑回應「自嘲式銷售？笑死了」、「這slogan還真的不是普通的爛」、「感覺很像邊掃地邊想出來＝＝竟然可當作這次slogan」、「我是覺得蠻有創意啊」、「我剛也去看了，真的是就很Pro.....」、「重新定義句號」、「文案到底誰想到的啦！」
而此次iPhone 13官方Slogan「就。很。Pro。」引發討論後，內政部腳步也非常快，在稍早立刻效仿，在臉書發文宣傳「消防住警器」重要性，貼出「就。很。Protective。」的海報，讓不少網友全笑翻「這小編要加薪水，超級快」、「內政部走太前面了吧....很快Get到時事」、「速度超快，真的好笑」。（編輯：張嘉哲）