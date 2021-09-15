iPhone 13一出急問好嗎！同事全喊：就很破　真相尷尬了

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結果旁邊的同事跟主任都回答『就很破』

『就。很。Pro。』這是這次iPhone 13 Pro 的官方Slogan

▲網友發現本次iPhone 13 Pro的官方Slogan為「就。很。Pro。」，引發不少討論。（圖/蘋果官網）