有瑕疵更值錢！他意外發現「罕見硬幣」 拍賣竟漲184倍
對於硬幣、鈔票收藏家來說，偶爾生產出錯印、移位的鈔票或硬幣，其實更具有收藏價值。近日，英國就有位酒吧工作人員在清點零錢時，意外發現一枚有瑕疵的1英鎊，沒想到他上網拍賣後，竟以184倍的價格賣出，讓他相當驚訝。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 17:03:34
根據英媒《太陽報》報導，英國一位酒吧工作人員在清點零錢時，發現一枚稀有的1英鎊（約新台幣38元），該枚硬幣原本的設計是，金色的邊緣包圍著一個銀色的圓形區塊，但他發現的硬幣卻沒有銀色，整枚都是金色。
事實上，這枚硬幣是2017年所鑄造的英國皇家精製銀幣（Nations of the Crown 2017 UK £1 Silver Proof Coin），但因鑄造出錯而弄成金色，導致它十分罕見。事後，員工把它PO上拍賣網站Ebay，以1.11英鎊（約新台幣42元）起標拍賣，經過24次競標後，最終以205英鎊（約新台幣7843元）售出。
沒想到一枚印錯的硬幣，賣出的價格竟相差184倍，令人感到相當驚訝。報導也提到，英國皇家鑄幣廠每天約可鑄造300萬至400萬枚硬幣，所以產出瑕疵幣很常見，例如第一次世界大戰的紀念幣，上頭就漏印了「2英鎊」的字樣，或是印刷沒對齊，這些都讓收藏家願意用高價收購。（編輯：許智超）