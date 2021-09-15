iPhone12價格大跳水！3機款下架不賣了 「這支」2萬有找
一年一度的蘋果發表會（15）日凌晨登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 13，也一口氣推出全新四款，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等，而相對的，往年只要新款iPhone推出後，上一代iPhone就會調整價格，官網也會停止販售特定機種。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 17:47:26
而這一次在iPhone 13推出之後，iPhone 12系列機種價格立刻跳水，全數價格大幅下降，其中Phone 12 mini 64GB從原價23900元，直接下殺到19900就能帶回家，降幅約17%；而iPhone 12 64GB，從原價26900元降至22900元，同樣降了4000元。
不過值得注意的是，在去年開賣就造成轟動的iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max以及iPhone 11 256 GB也被官網下架，未來將不再繼續於官網販售，民眾若想購買，恐怕得到還存有現貨的電信行以及通訊行才能買到。
這次iPhone 13備受各界矚目，推出iPhone 13與13 mini，一共推出5種新色，包含粉紅、藍、午夜、星光與紅色，iP68防水係數，邊緣為鋁合金打造Face ID也就是瀏海區域縮小2成，搭載A15晶片成為最大亮點，相機細節增加全新廣角鏡頭，感光元件增加，多5成進光量等等，讓不少果迷期待，而iPhone 13將於9月17開始預購，9月24正式開始販售。（編輯：張嘉哲）