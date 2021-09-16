同事小孩都送雙語幼兒園！他嘆：有必要嗎　過來人揭關鍵

小孩子的學習模仿能力強，因此無論孩子幾歲，父母都要以身作則，而受教育的環境往往也容易影響小孩未來性格與智識能力發展。日前就有一名男網友好奇提到，自己職場身邊的同事們都將孩子送到雙語幼兒園就讀，這就讓他相當納悶是否真的有其必要，文章曝光後也引發不少家長討論，其中更有過來人分享看法。

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這名男網友在PTT論壇上發文表示，自己的職場環境中有不少已經成家立業的同事，而他們都選擇將還沒進入小學的孩子們送進雙語幼兒園就讀，打算讓孩子們先習慣雙語的環境，不過相較於一班的幼兒園來說學費也並不容易負擔，這就讓他不禁思考起未來自己的小孩是否也該就讀雙語幼兒園，納悶許久也發文求助「送雙語幼稚園，真的有必要嗎？」

▲身邊同事們都將孩子送到雙語幼兒園就讀，讓他也相當心動。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pexels）

文章曝光後也掀起許多家長的兩派看法，其中就有一派網友認為如果孩子只在幼兒園的環境下接受雙語教育，其餘生活時間都還是接觸中文，效果恐怕沒有家長想得好，「這要小學持續花錢去浸潤英文補習才有用」、「光唸雙語幼兒園，小學沒接就沒了」、「真的有心可以找全美語的，跟雙語還是有差，不過平常在家要一直用美語跟小孩練習」。

不過留言串中也有過來人分享自己的育兒歷程提供原PO參考「要嘛砸錢，要嘛父母要有心，半套不如別花那個錢」、「我女兒小五前覺得影片講中文是外國語言」、「過來人 真的要看小孩個人天份，有些人適合但有些人要長大一點才有辦法」、、「雙語幼稚園接雙語小學，基本上這輩子英文不會有太大問題了」、「我就雙語幼稚園出身，看文獻可以直接看英文的，網路資源也多，而且中文只要中小學有正常上，基本不差」。（編輯：楊智傑）