和文昌帝君談戀愛？《我綁架了文昌哥》來場「神」邂逅

通過高普考捧個鐵飯碗，一直是許多人的夢幻職業，尤其因應疫情，考選部特將 110 年公務人員考試配合延期，考生的準備時間變得充裕。而說到考前的儀式，在台灣總能看見許多考生和家長備好供品與准考證，到全台最靈驗的幾間文昌廟報到。然而，一輩子穩當安定，真的是所有考生理想的生活嗎？作家海德薇的小說作品《我綁架了文昌哥》便以萬年考生和墜落人間的零法力文昌君相遇為開端，創造出一部詼諧卻又不乏深刻省思的長篇故事。





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作者海德薇曾獲信誼幼兒文學獎、時報小說賞以及九歌現代少兒文學獎等多項獎項， 出版多部實體小說，作品從兒童至成年人皆廣為喜愛，長篇巡山員職人小說《山神》則獲國藝會文學創作補助的殊榮。她擅長以揉合寫實社會議題和奇幻元素，喜歡在虛實交替之間傳遞想法和力量，讓讀者既享受閱讀的快樂，也能激盪出對應生活的反思。





《我綁架了文昌哥》故事設定在文昌誕辰的大拜拜中，自稱「文昌轉世」的怪男子車禍倒在女主角金有春懷中，並向她打包票：「收留他， 一定能上榜！」金有春國考第八年落榜，迷信的她為了上榜，求盡古今中外一切宗教力量，面對這位對歷史文學知識倒背如流，凡事過目不忘，只喝茶，不吃西餐彷彿從古書中走出來的奇男子，展開瘋狂同居生活。





▲《我綁架了文昌哥》文昌哥和金有春能不能揭發弊端和黑幕，活出獨特的人生呢？（圖／鏡文學提供）

作者指出該篇小說是一個向內挖掘、追尋自我的故事，藉由平凡考生對高普考的渴求與想望，剖析基層公務人員的現狀與苦處。在平均薪資低落、消費水平卻日漸高漲的年代，台灣年輕人喪失對未來的信心，許多人立志考進公家單位，甚至願意花上五年十年拚上榜。只是，高普考是畢生熱情所在，還是相對安全的選擇？又有多少人考上以後卻後悔了？





十萬字上下的篇幅，讀來毫無壓力，以幽默的方式帶出嚴肅的題材。文昌哥和金有春能不能揭發弊端和黑幕，活出獨特的人生呢？歡迎讀者們來一探究竟。





原文授權轉載自「鏡文學」文/海德薇



