出差突失蹤！老翁30年後「握當年車票」現身 家人全驚呆
羅馬尼亞近日發生一起離奇的「失蹤老人尋回案件」，一名老翁在30年前出門後，就從此音訊全無，家人報警後又尋找好幾年，卻始終沒有他的消息，怎料，他現在突然出現在家門口，口袋還有當時的火車票，令所有人大吃一驚。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 21:58:46
綜合外媒報導，羅馬尼亞一位63歲的牛販瓦西里（Vasile Gorgos）經常搭火車旅行、交易牛隻，結果在1991年的某天，他像往常一樣搭火車外出工作，出門前還向家人告別，沒想到從此沒了音訊，嚇得家人趕緊報警求救，但警方根本找不到任何消息，最後家人認為他可能客死他鄉，於是替他舉辦了喪禮。
怎料，30年過去了，瓦西里突然在今年8月29日出現，現年93歲的他從一輛汽車走出來，身上不但穿著當年的衣服，口袋還有身分證及當時的火車票。更離奇的是，他看起來精神良好、身體健康，感覺不像在外流浪多年，似乎得到很好的照顧。
由於瓦西里的驚喜現身，沒人記得載他回來的汽車車牌、外型。而他雖然叫得出家人的名字，也記得失蹤前做過的事，但卻忘記這30年去了哪裡、做了什麼，若有人問起，他就會堅持自己一直待在家中，連醫生也找不出任何問題或疾病。
這個消息曝光後，網友也紛紛猜測，他可能到平行時空旅行、被外星人綁架，或是罹患阿茲海默症、解離性障礙等疾病，才會失去30年的記憶，但也有人認為他只是在裝傻，其實這30年都在跟另一個家庭生活。（編輯：許智超）