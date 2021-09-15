5倍券會綁數位還是拿實體券？網揭關鍵：去年就告訴你了
振興五倍券官網在今（15）日正式上線，共分為數位五倍券、紙本五倍券、加碼券登記等3大欄位，9月22日起即開放個人綁定。就有網友詢問大家，「會綁數位還是拿實體券？」掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 23:24:36
據5倍券官網資訊，數位5倍券個人可選擇信用卡、行動支付或是電子票券等方式；共同綁定部分，則是可一次綁定包含自己共5位親友。紙本5倍券則可到四大超商進行領取，第一批為9月25至10月1日可預訂、10月8日至21日領取；第二批為10月25日至31日可預訂，11月8日至21日領取。第二個方法則是先到官網上預訂，再選擇通路領取；第三種方式則是到中華郵政領取。
而就有網友在PTT發文表示，最近各大銀行的5倍券優惠都出爐了，看了一下感覺沒有特別吸引人，而實體券則是因為有1000元的面額，也讓原PO擔心不找零有點不方便。最後不禁請教大家，「5倍券會綁數位還是拿實體券？」
問題曝光立即讓網友分成兩派，支持實體券的人紛紛留言回覆說，「實體，要單筆花1000不難」、「當然實體，有時候會有收實體券給好康的店家活動。而且1000買個民生用品很好花，也可以跟熟店家換鈔」、「實體，去年用數位，一堆店都只收實體優惠」、「實體，我附近的小吃餐廳沒一家能刷卡的」、「去年就告訴你結果了，你還在問，如果數位這麼好，為何綁了不能後悔」、「上次實體券，店家優惠比較多」。
支持數位券的則認為，「數位吧，網購買買買」、「數位，送禮券不錯了」、「去年數位，今年也會選數位，方便」、「數位啊，拿一堆紙就很煩」、「數位，已經想好要花在哪裡了」。
而今年除了5倍券，行政院下轄8部會共推出8種不同的加碼券，除了由台塑集團贊助總計400萬份不用抽籤「先搶先贏」的好食券，民眾只須綁定數位5倍券即可拿外，其他包括藝Fun券、農遊券、國旅券、教動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券都須登記抽籤。（編輯：倪浩軒）