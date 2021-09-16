客點外送雞排拆3單！行家抖出「雙贏祕密」：真的太佛心
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，12日一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》提到，他接到3張同一位顧客的訂單，在同間店點了3份餐，困惑地說「這樣不是比較貴嗎？」貼文釣出內行人出面神解。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 12:31:41
該外送員表示，當天他接到3張訂單，竟都來自同一位顧客，且3張訂單都是訂購同一間雞排店的餐點，他納悶直呼「原來真的有人會這樣這樣點，3張都同一人，一開始以為是在亂搞的，沒想到真的有人出來拿餐」，不禁好奇詢問廣大網友「這樣不是比較貴嗎？」
貼文一出，讓許多網友忍不住讚翻「他可能也是外送員，這樣點給大家福利啊」、「免運還讓你跑一次完成3單，佛心客人啊」、「好客人啊！」「有會員我就會這樣叫，因為外送員才有多一點單」、「真的佛心客人啊」、「我也有遇過一次，爽爽的三單150元」、「謝謝這種神級客人」、「有遇過，客人說因為想給我們多賺一點」。
不過，有專業網友推測原因「有買pro免運＋滿額用折價券」、「有買pro免運＋每張單可使用優惠券折價券，這樣划算」、「我上次也這樣訂，有優惠券滿300折100，分開訂兩張免運，我還省200，外送員賺兩張單」、「有些加入pro免運的也都會這樣叫」。（編輯：賴詠璿）