Tag人物／中秋送暖 里長為長者送餐20年不間斷

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借鏡SARS經驗 食物銀行迅速啟動備災
「食物銀行平常就是一個小的備災中心」，方荷生在南機場設立的「臻佶祥南機場幸福食物銀行」一直以來幫助許多弱勢的民眾，方荷生堅持要成立食物銀行的原因是，每當緊急災難發生時，社區的食物銀行可以在第一時間提供居民最直接的幫助，這次的疫情亦是如此。
方荷生的社區經營之道，除了建設食物銀行、社區關懷據點，最重要的是與里民之間建立起密不可分的情感連結，在2020年的2月初，那時大家還在觀望對岸的「新冠病毒」，隨著疫情迅速蔓延，同年3月19日起中央疫情指揮中心宣布，所有入境臺灣的民眾皆要實行14天的居家檢疫，方荷生的管轄範圍內就有許多從中、港、澳要返家的住民，為了讓這些沒有存糧的里民獲得生活所需，方荷生開始送物資包的服務，「有里民一到機場就打電話給我，我就會幫他們準備兩袋物資送上門，裡面有泡麵、衛生紙甚至尿布，這樣他們就不會亂跑，造成社區的隱憂」，方荷生與里民的默契絕非一朝一夕養成，若不是真心付出，絕不會有今日的成果，方荷生說：「正因為我可以掌握里民的狀況，我可以很驕傲地說，目前為止我們里沒有一個里民確診」。
曾經受人恩惠 轉行動力照顧獨居長輩
說起當里長的初衷，方荷生回憶是受到父親的影響，在他小時候，只要是吃飯時間，鄰居家的小孩都會跑到家裡來一起吃，看著父親辛苦工作也要讓所有的小孩有飯吃，這份感動他至今記憶猶新，1988年方荷生當選里長，發生一連串獨居老人在家中過世卻沒人知道的新聞，當時方荷生就心想，或許照顧好長輩的餐食，可以讓他們在受到疾病的威脅時，有體力可以與之抗衡。2012年方荷生成立樂活園地愛心廚房，開始提供長者的「送、供、共餐」服務，至今不曾停歇。
20元便當 不讓長輩付不起是一種尊重
方荷生第一次送便當時為了收20元，他曾被長輩轟出門去，長輩說：「要錢的不吃」，方荷生拿起便當，開始喃喃自語「伯伯你腳不方便，下個樓梯一來一回要花一個小時，買個便當70、80的，你自己去買，我以後不理你了……」，碎碎念到最後，老伯終於心軟，付了20元，「早期里長兩個字就是選舉用的樁腳」，方荷生說一開始要收20元常被當成詐騙，但他堅持收20元有兩個原因，第一、要維護長輩的尊嚴，「長輩不是吃嗟來食」，20元的便當長輩負擔的起，這對長輩來說是一種尊重。第二個原因是，他預先收了20元的午餐費是可以退的，如果長輩突然要出門遊玩、生病看診，他們都會事先跟方荷生報備，才能把沒吃到的餐費要回來，這個機制讓方荷生可以掌握每位長者的狀況。20元的便當或許無法回本，卻同時照顧到了獨居長者的心情與生理狀況。
疫情期間，長者的餐食服務不能停，方荷生照顧的不只是餐食，還是一份對社區長者的關心，一旦停下腳步後果不堪設想，方荷生也建議政府，要落實地方防疫應該從基層做起，在這場無形的戰爭之中，方荷生希望自己的經驗可以被傳播複製出去，因為此時正是同島一命共同防堵病毒的重要時刻，守住自己家園是每個人的責任。
【Tag人物小檔案】
●姓名：方荷生
●學歷：台北市立松山高商畢業
●經歷：
現任台北市中正區忠勤里里長
台灣食物銀行聯合會理事長
臻佶祥社會服務協會理事長