房市／台南主力交易坪數縮水　落在25-35坪

根據政大信義不動產研究中心《房地產年鑑》，台南市去年成屋主力交易坪數落在25至35坪，與往年相比有縮水趨勢，但與此同時，55坪以上交易占比仍創9年來新高。業者分析，首購族鎖定總價負擔較低的大2房、小3房；至於中大坪數物件主要以換屋族為主力買盤，尤其台南過去居住型態習慣透天厝，當有換屋需求時，空間不可能換得太小，加上大樓接受度提高，中大坪數仍有其市場。
生活中心/綜合報導
2021-09-17 08:00:00
年鑑指出，台南市成屋市場景氣熱絡，價格也不斷上漲，許多首購族或置產客多偏好較低總價的中小坪數物件，2019年以來，平均交易面積皆以25至35坪為主力，2020年更占比約達3成，與往年市場交易主力多落在35至45坪有所不同；但值得注意的是，去年55坪以上的成屋交易亦占13.6%，為9年來新高。
信義房屋金華店店長張榮表示，台南首購族購屋預算通常不希望超過1000萬，因此，2、3房物件比較適合；以目前行情來看，蛋白區新屋由於單價都上看2字頭，加車位總價約600多萬，蛋黃區則約800多萬，若是3房含車位，依地點不同，則會在千萬上下。
而目前2、3房物件，其權狀坪數大約就是27至30坪左右，可以規劃成2房2衛，或是小3房、大2房等格局；張榮也觀察到，由於現在小家庭多，甚至不少年輕人選擇不生小孩，或只生1個小孩，漸漸也出現大2房或2房2衛產品，比小3房更受歡迎的狀況，市場上成交速度有加快趨勢。
至於55坪以上中大坪數交易占比仍創新高，張榮認為，主要來自於換屋族群支撐。他說明，過去台南居住型態以透天為主，隨著透天屋齡變老，但價格仍在上漲，加上大樓接受度提高，部分屋主興起換屋念頭，將售屋所得拿來買新大樓，2000萬以內產品接受度都算高；由於多數換屋族通常不會越換越小，或仍希望保持一定的居住空間，使中大坪數物件買氣仍有其支撐性。