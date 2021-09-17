房市／避免建物「軟腳」震後別忘檢查公設

台灣位處地震帶，居住建物的安全問題更顯重要。結構技師、建築安全履歷協會創會理事長戴雲發指出，震後不僅應檢查自家內大樑、大柱等處是否有因地震造成的45度裂縫，也應到低樓層的大廳及公設進一步檢查，如有異狀，才能及時請專家協助補強，避免建物「軟腳」而倒塌。
財經中心/綜合報導
2021-09-17 18:30:00
地震通常會使建築物出現45度裂縫，因此，透過肉眼觀察建築物是否出現這類型裂痕，就可以初步判斷建築物的結構安全性。戴雲發指出，低樓層往往承受最大的地震力，但台灣的建築設計型態經常將低樓層挑高2、3層樓，或是設計成牆面比較少的公設、大廳及店面，一旦結構安全出問題，恐導致建物「軟腳」。
那麼，公設、大廳應該怎麼判斷安不安全？戴雲發說明，第一，可以先到建物外面繞一圈，觀察社區外牆、梁柱有沒有出現新增的磁磚掉落、大理石剝落；第二，到大廳、公設，以及樓梯間一層一層檢視，包括大柱、大樑、剪力牆有沒有新增的45度裂縫。
再者，戴雲發強調，剪力牆通常是指厚度在20或25公分以上的鋼筋混凝土牆面，一般的分間牆面則僅約15公分左右，雖然不是結構主體，但若一場中型地震之後，牆面就出現比過去更多且更密集的裂縫，這也代表建物的「體質」比較脆弱，仍然不可不慎。
戴雲發建議，若發現大樑、大柱、剪力牆新增了45度裂縫，或是一般牆面出現太密集新增的裂痕，都可視作建築物「呼救」的訊號，應請結構技師來勘查，討論是否評估進行補強，而不是等到「真的出事」才後悔；屋齡若太老、體質真的相當脆弱的建築，也不妨直接考慮展開危老都更。