白癡公主「吹喇叭」宣導衛教挨轟！粉絲全力挺：沒幽默感

知名YouTuber「白癡公主」於網路上擁有相當高的知名度，其自然不做作且搞笑的創作風格，深受許多粉絲喜愛，近日她為了宣導施打HPV（人類乳突病毒）疫苗觀念，特地化身「喇叭手」拍片，不過影片內容卻被網友認為「加深刻板印象」掀起不少粉絲和網友熱議。

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YouTuber「白癡公主」14日上傳一部宣導衛教觀念的影片，片中她飾演名為Amanda的復古造型「喇叭手」，並以幽默方式隱喻不論生理性別，只要有性行為就可能感染HPV（人類乳突病毒），同時也呼籲民眾施打HPV疫苗，避免發生菜花、子宮頸癌、外陰癌及陰道癌等疾病。

▲白癡公主巧妙透過「喇叭手」隱喻宣導HPV疫苗。 （圖／翻攝自白癡公主IG）

不少網友看完也大讚影片企劃相當成功「衛教影片終於不死板，這個看完還記得」、「這個影片真的讓人印象深刻，而且是會讓人想看完的，很成功的教育影片」、「很成功的衛教片，找癡癡來是很讚的選擇」；不過留言串中卻有一名網友火大開罵「不要亂侮辱戲謔別人的專業領域，因為這真的不好笑」，就算白癡公主親回「麥勾共阿（別再說了）」，對方仍繼續留言開炮「就是有你這種讓台灣對吹樂器的人都存在這種低俗的的刻板印象」。

▲沒想到卻有網友感到被冒犯留言怒轟。 （圖／翻攝自白癡公主IG）

這段對話截圖也被白癡公主分享到臉書粉專，並無奈解釋影片訴求主要還是希望能宣導注意個人衛生安全和保護自己「不要激動，是婉轉的隱喻拍攝」，許多網友對此也紛紛力挺，更有相關領域的網友留言表示「我是學管樂的，我覺得還好耶，蠻好笑的」、「沒有幽默感世界會毀滅的，隱喻國小有教」、「我吹了20年的彎喇叭，也當過職業樂手，我覺得宣導影片很棒」。（編輯：楊智傑）