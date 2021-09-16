童年不敢但長大狂吃！網驚呼「1道菜」大翻身：便當必夾

每個人都會有自己不敢吃的食物，有的是因為料理過後味道相當特殊、有些則是外觀不討喜，無論如何這些從小時候就不敢吃的食物往往會伴隨記憶到長大，成為自己始終不敢嘗試的「地雷菜」，不過日前就有網友反過來討論在這些令人「不敢恭維」的食物當中，有哪幾項是讓人小時候不敢吃，長大卻一直吃的，話題曝光後竟讓網友一面倒公認「1食材」鹹魚大翻身，更直呼愛上之後「整個吃爆」。

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雖然說為了飲食均衡、顧及營養而不該挑食，但許多料理或食材對某些台灣民眾來說仍相當難以入口，例如「香菜」就是飽受兩極評價的調味食材，日前就有網友在社群論壇《Dcard》上好奇提問「大家有沒有過小時候不敢吃，但長大後卻一直吃的食物」，同時也表示對他來說「茄子」就是因為從小蒸便當導致容易爛掉，「整個便當的白飯都被染成紫色的」造成陰影，直到長大在外吃過便當店的醬炒茄子才徹底改觀。

▲原ＰＯ表示自己從小就不愛吃茄子，直到長大吃到便當店的塔香茄子才改觀。（圖／翻攝自《Dcard》）

對此，原PO也不禁哀怨原來是自己的媽媽料理技術，害他「誤會茄子」太久。話題曝光後也掀起不少討論，其中就有不少網友也認同原PO對於茄子的誤解，直呼自己也是「受害者」，直到長大後鼓起勇氣嘗試才知道這個食材的美味，更表示自己就連買便當都必夾「青椒跟茄子都是！小時候不敢吃，長大整個吃爆！」、「茄子+1，小時候不至於不敢吃，就是不太喜歡，但上大學後吃到自助餐的茄子都超好吃，從此愛上茄子」、「魚香茄子超好吃，現在去自助餐店還會夾的東西」、「以前覺得茄子超噁，大學期間某天夾自助餐想說突破自己一下，就愛上了，尤其塔香茄子超讚超下飯」。

此外也有許多網友也分享了自己長大後才成功解鎖的食物們「蔥跟洋蔥！小時候我非常的挑食，現在的我只要看到蔥跟洋蔥直接給它加爆」、「蔥吧，我小時候很怕綠色的蔬菜，雖然現在還是不喜歡吃蔬菜，但是已經變成蔥花狂熱份子了」、「我家吃全素，長大後吃到肉爽死」、「小時候覺得肉圓一坨肉很噁心，現在一天一顆是基本」、「最近才克服秋葵，就…滑滑的沒什麼味道」、「麥當勞蘋果派！ 小時候超討厭肉桂的味道，現在每次去麥當勞必點蘋果派」。（編輯：楊智傑）