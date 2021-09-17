柚子怎麼剝皮最快速？行家曝3訣竅「不沾苦味」輕鬆取下

一年一度的中秋節近在眼前，今年雖然受限於疫情影響，不少民眾取消了烤肉團聚的活動，但還是會寄送月餅、柚子當作佳節伴手禮，而剝柚子、戴柚子帽的「儀式感」也同樣能讓人體會佳節應景氣氛。日前行政院農委會就公布了「3訣竅」能快速剝下柚子果肉，也可以順利取下白色薄膜去除下口的苦味。

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每年中秋節前後正逢柚子的產季，民眾家裡堆滿親朋好友送來的柚子，打算大快朵頤又怕剝得不乾淨，果肉外層留下白絡（瓤）無法去除苦味。對此，行政院農委會也在

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上分享了3種快速剝除柚子又不留苦味的方式，建議民眾在家不妨試試看。

首先，第一種「傳統柚子帽」剝法，只要先將柚子頭部取除，在外皮側身先劃上5刀，並保留底部連接處不要切斷，就能將完整的果肉輕鬆從果皮取下，也可以完成充滿節慶感的柚子帽。

▲第一個訣竅能保留外皮當作柚子帽。（圖／翻攝自行政院農委會）

第二種「柚子盅」剝法則需要多使用湯匙作為輔助，首先得從柚子的中央位置沿著圓圈劃刀，注意此食別切到果肉，並將柚子皮上半部剝除，接著便能用湯匙將柚子果肉和皮分離，最後只要將剝好的柚子放入，美味和美觀兼具的柚子盅就輕鬆完成了。

▲第二種切法搭配湯匙使用，能將果肉放置於柚子皮內相當美觀。（圖／翻攝自行政院農委會）

最後則是「快速剝柚法」，拿起後將柚子頭尾切去，用刀將柚子皮削去，並盡量去除白色苦味部分，接著把去皮後的柚子果肉從中剖半，再由側邊劃刀後拉開，就能方便又輕易的將完整果肉取下。（編輯：楊智傑）