他見路上Gogoro都有「1現象」！過來人認了：真的會這樣
近年隨著環保意識抬頭，電動車越來越普及，台灣電動機車大廠「Gogoro」的電動車更是掀起一波流行熱潮。不過，16日一名網友在PTT八卦版提到，在路上看到Gogoro發現，它們車主都喜歡幫自己Gogoro「穿衣服」，不禁好奇原因為何，貼文曝光引發熱議，釣出一票過來人認了原因。
編輯中心/綜合報導
2021-09-17 07:18:53｜2021-09-17 07:20:36
原PO表示，騎車在路上看到Gogoro發現，它們的車主都喜歡幫自己Gogoro車身「穿衣服」，也就是加裝一層保護套，但一般機車都沒看過車主給機車穿衣服的，他不禁好奇詢問「為啥狗肉（Gogoro）車主都要幫狗肉穿衣服？這麼怕刮唷？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「怕刮到」、「擦到一下就大失血你穿不穿」、「我油車也想穿一下」、「車殼有刮痕的話很醜阿」；更有網友逗趣表示「當寵物養啊」。
不過，一票車主認了理由，買了車後真的就會想要多裝保護套，就和手機一樣的概念，除了防刮之外還能添加「換衣」樂趣，「可愛啊，想要洋蔥的」、「iPhone不也一堆包起來」。（編輯：賴詠璿）