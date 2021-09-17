烤肉前先刷醬？老饕秒搖頭　專業步驟曝：不怕焦又有醬香

每年到了中秋節，許多都會趁著連續假期與家人朋友一起烤肉團聚，今年受到疫情影響，不少民眾為了親朋好友彼此健康已經許久沒有碰面，這次假期終於可以配合防疫政策下見個面。而提到中秋節烤肉這項應景習慣，不少老饕有著自己心目中最喜愛的食材醃漬方式、烤料順序、搭配的飲品等等，日前就有網友好奇到底烤肉是「先刷醬再烤肉，還是先烤肉再刷醬？」，話題曝光也釣出這些老饕們紛紛留言給出答案。

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中秋佳節連續假期到來，不少民眾老早訂好餐廳打算開心聚餐，或買好烤肉食材打算配合防疫政策在家裡相聚，不過昨（16）日就有名自稱「西區烤客」的網友在社群論壇《Dcard》上發文表示，儘管礙於疫情取消了實體的烤肉相聚，但仍能發揮創意幽默地透過聊天室「雲端烤肉」，但在對話過程中突然發現自己和友人們對於烤肉究竟是該「先刷醬再烤肉」還是「先烤肉再刷醬」沒有共識，這也讓他好奇發文詢問網友們的看法。

▲原PO與好友們改線上揪團「雲端烤肉」。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

這個逗趣又成功防疫的「雲端烤肉趴」讓不少網友笑翻，紛紛在留言出貼出五花八門的食材和烤具、飲料，共同參與「線上烤」，而留言中也有許多老饕出面回應他的提問，綜合大部分網友的意見，老饕們認為最好的做法是「烤到快熟的時候再刷醬」，如此一來可以避免燒焦外，食材上又能帶有醬香味「一面烤另一面刷醬，醬料也要烤過才香啊」、「廚師路過認真回，烤肉醬含有糖，如果一開始就刷醬才烤，可能還沒熟就先燒焦，比較好的做法是烤到快熟的時候再刷醬」、「認真回，先把肉裡多餘的水份烤掉再刷醬」。

▲不少網友被逗樂，紛紛曬出家裡準備好的食材加入「線上烤」。（圖／翻攝自社群論壇《Dcard》）

此外，也有許多網友建議如果能事先準備好醬料，可以將食材先進行醃製，搭配不同的醬料調味就能在燒烤過程中更加省力，也不用擔心烤肉加了太多醬料「醃好省事也比較入味，要是覺得味道不夠再補刷就好啦」、「先醃肉再烤＋1，醃好就不用刷了啊，不然一直刷手會酸捏」、「烤前醃個幾分鐘就很入味，要提香就再加點蔥、蒜末、薑片」、「我家也先醃，米酒烏醋醬油蒜頭超讚」、「直接把肉醃好再下去烤，烤到一半再刷一點醬或用一點海鹽，整個超好吃」。（編輯：楊智傑）