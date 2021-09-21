影／外國人也愛中秋節！台灣烤肉烤「這個」讓老外超驚訝
一年一度中秋節到來，因應疫情影響，部分地區規定不能進行戶外烤肉的活動。YouTube頻道「網紅在幹嘛」訪問居住在台灣多年的外國人們，是否有體驗過台灣的「中秋節」活動？其中台灣人中秋節烤肉，最喜歡烤「這項」食物，讓許多外國人都超驚訝，直喊：「台灣真的很特別」！
影像中心/綜合報導
2021-09-21 14:00:00
居住在台灣多年的外國人們，向「網紅在幹嘛」講述自己家鄉是否也有中秋節的文化存在，大多來自歐美國家的外國人們，都表示在家鄉的人大多不曉得中秋節是什麼，而亞洲像是日本、韓國也有過中秋節的文化，但與台灣有些不同。例如，韓國在中秋節這天會吃松糕的甜點，並祭祀祖先；日本也會家人朋友聚在一起賞月，吃用糯米做的糰子甜點。
影片中詢問關於在台灣體驗的中秋節感想如何，不少外國人認為台灣在戶外、街道上烤肉的氣氛很特別，甚至「什麼都能烤」！顧名思義的烤肉活動，卻可以出現「烤香菇」、「烤四季豆」，烤各式各樣的蔬食，台灣烤肉必備的「白吐司」也可以放在烤肉架烤，讓許多外國人直喊「第一次看到」、「真的很特別」。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：網紅在幹嘛
完整影片：https://youtu.be/B3mR0xzW_G4