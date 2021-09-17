12星座中秋週末運勢如何？處女「正財運爆發」：收入滿滿

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金牛座，本週末（09/17-09/19），最近你的心情還不錯，如果收穫了一段秋天戀情，那就是完美的事情了。把握中秋節連續假期，你適合跟情人一起與家人中秋賞月。這是一個聯繫感情的重要時刻，在溫馨團聚的時光中，你的戀愛感情也同步增溫。
雙子座，本週末（09/17-09/19），美好的中秋假期，終於有理由可以大吃大喝了。這個中秋假期期間你有非常好的口腹之欲，想什麼、吃什麼，你完全沒有節制。你喜歡吃的月餅、蛋黃酥、鳳梨酥，柚子和奶茶，成為你度過中秋節的最美好的食物組合。
巨蟹座，本週末（09/17-09/19），歡樂的中秋節，你最好的能量是在感情發展和家人團圓、團聚這一方面。你享受著全家人一起賞月的歡樂時刻，整個人的心情都可以豁然開朗，過去的壓力、不順利的心情感受全部都可以在這個週末落得療育和安慰。
獅子座，本週末（09/17-09/19），最近你有很強大的鬥志和意志力。這種勢在必得的自信和決心，讓你做任何事情都意氣風發、無往不利。最近適合在週末和中秋節連假，為自己安排一個小旅行。去接近秋天的楓紅、晨霜、落葉、微風。
處女座，本週末（09/17-09/19），最近你的財運非常好，是屬於工作正財的機會。特別是針對做生意的朋友，只要你願意努力，你的業績、收入、獎金必然可以期待。當你收入滿滿的時候，你也會適度的犒賞自己，例如買一件衣服、買一頂帽子，買一雙鞋子送給自己。
天秤座，本週末（09/17-09/19），最近你的運勢有一點下沈，在運勢能量轉弱的時候，最好的轉運方法就是心平氣和，不要生氣，不要煩惱，不要憂鬱。最好可以利用中秋節的晚上拜月下老人，或是太陰娘娘，這對你獲得內在能量是有幫助的。
天蠍座，本週末（09/17-09/19），最近你的心情不錯，很想買一些新衣服、新的化妝品、保養品，讓自己看起來看時尚美麗。秋天的能量是屬於滋養、收斂和蓄積能量的時刻。享受自己的身體恢復青春狀態，可以在初秋的時候，好好滋養自己的身體能量。
射手座，本週末（09/17-09/19），最近你的生活因為運勢上揚而變得非常精采。重要的生活事件，或是具影響性的生活變化，都有可能在最近發生。這是一個心態越樂觀，能量越強大的時刻，所以無論你面對什麼挑戰，都要全力以赴，因為一切正在向上提升。
魔羯座，本週末（09/17-09/19），最近要注意心情的感受，因為你真的壓力太大了。除了要承受內心的起伏和波動之外，工作中的壓力你也是讓你不能放鬆的主要原因。當你身體感受到壓力的時候，最明顯的狀況就是失眠、掉頭髮、黑眼圈和沒有食慾，體重變輕。請你一定要好好休息。
水瓶座，本週末（09/17-09/19），最近你需要有煥然一新能量，最好的辦法就是剪個頭髮，換個造型，或是選擇一天吃素，或是可以為期一周減餐、減糖。配合飲食調整，你會感覺到進入秋天之後，自己的精神和身體感受越來越輕鬆舒服。
雙魚座，本週末（09/17-09/19），適合在家好好休息，朋友約你出去玩，你不一定會感覺到有興趣。因為最近你的能量偏向精神方面的充足和圓滿。你最近適合靜態的休閒活動，例如瑜珈、禪坐、聽放鬆的舒緩音樂，或是睡前泡澡，都可以為你補充能量。（編輯：潘毅）
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