情侶AA制行不行？台男、台女真實心聲曝　別再被金錢綁架

常言道「談錢傷感情」，傷的往往不只有親情、友情，現代人對於情侶之間的花費計算相當敏感，隨著近年來性別意識抬頭，過去情侶交往「大男人思維」得由男性全額結帳買單的習慣也漸漸被淘汰，取而代之的是交往該使用「花費平分（俗稱AA制）」來共同支付約會費用的價值觀，不過每個人的生活習慣、金錢觀大不相同，到底情侶之間「堅持採取AA制」是從傳統價值中解放，還是換個形式偽裝平權繼續綁架彼此呢？

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▲近年來男女交往是否「AA制」成熱門話題，但談錢真的傷感情嗎？還是傷的只是面子？（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲近年來男女交往是否「AA制」成熱門話題，但談錢真的傷感情嗎？還是傷的只是面子？（示意圖／翻攝自Pixabay）

日前《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內全台「情侶間費用分攤」話題的網路聲量表現，發現從不同性別角度切入能看見網友對情侶間費用分攤各自有著正反兩派不同的看法。

在

「支持AA制」

的網友當中，性別為

男性

的民眾多半認為「不搶著買單是一種尊重另一半的行為」，是在關係中展現尊重對方願意付出的意願，也是情侶雙方都能在這段感情中付出的實踐；其中也有部分男性網友認為AA制底下的伴侶關係將會更平等與和諧，且主動提出AA制的女生，在他們的心目中也有機會大大加分。

而性別為

女性

的民眾支持AA制的原因，多數也表達了認同「男女平等」的概念，且在此平等關係下，能感到更自在、沒有壓力，同時也是對自己經濟能力的一種肯定，對於彼此的信任感也油然而生。

而

「不支持AA制」

的網友，不論男女皆表示「硬性採AA制」反而在關係當中是一種限制，這些民眾認為在一段關係中經濟條件較好的一方，應該有能力可以更主動付出，以免因雙方消費能力不同，造成某一方的經濟負擔；其中，不支持AA制的部分女性網友也表示，交往或約會過程若遇到男生想主動買單，自己還跳出來說要AA「只會造成尷尬」。

▲情侶AA制究竟行不行？網友們分別以不同性別角度來看待。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

× ▲情侶AA制究竟行不行？網友們分別以不同性別角度來看待。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

事實上，不論是秉持著何種心態、堅持情侶AA制與否，在每一段關係中，不一定有固定的相處模式，想利用自己的經濟能力展現對另一半的體貼，或是兩人共同投入時間、金錢維繫彼此感情，其實重要的都是適時的溝通和調整，能學會在一段關係中坦承做自己，或許才是最舒心的相處方式。（編輯：楊智傑）