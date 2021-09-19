房市／每天要睡8小時 床墊清潔別忽略

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若是床墊有黃漬、尿痕、發霉等，信義居家表示，可用小蘇打水、肥皂水、醋、清水等混和使用，針對黃漬處反覆擦拭，部分頑強的汙垢可重複擦拭或以廢棄牙刷清潔，再用乾布壓乾後，用吹風機吹乾，並開啟除溼機晾乾床墊。
值得注意的是，乳膠床墊與記憶床墊在局部清潔後，應避免用吹風機熱風吹乾或烘乾機烘乾，信義居家表示，因乳膠材質受熱會硬化，最嚴重有可能導致乳膠床墊分解成碎屑報銷，而記憶棉的材質特殊，若是遇熱，也易影響記憶床墊結構，因此若想要加速床墊洗後的乾燥，建議使用電風扇或除濕機晾乾即可。
而平時就須控制室內溼度，延長床墊使用期限，信義居家表示，若是室內溼度超過60%以上，床墊內容易滋生黴菌，長期以來也易影響床墊的使用期限與品質，因此可以濕度計測量室內濕度，並定期開啟除濕機，保持室內乾燥。
若是想為床墊深度清潔，也可尋求專業廠商協助，許多頑強髒污可透過特殊的工具吸出，信義居家表示，清潔床墊廠商會先以特殊酵素處理重汙垢與血漬，再以機台清洗抽吸，清潔完後還會滴上精油助眠。
一般清洗床墊費用的行情，信義居家表示，包含清洗加除螨，單人床的費用為1600-2500元，雙人床的費用為2000-3000元，清潔時間約須2-6小時。